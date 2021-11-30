Ещё одна деревня попала под каток стройки в Усть-Луге. На этот раз пришельцы высадились, рассчитывая заработать на потребностях подрядчиков. Местные говорят - уходите.

Деревня Березняки на 80 дворов к 1 декабря стала ещё одним невольным очагом сопротивления стройке завода Газпрома за 2,7 трлн под Усть-Лугой. Вплотную к деревне, на участке 43 тысячи квадратов, началась подготовка площадки под автостоянку и автосервис для грузового транспорта. Работает некое ООО “Лидер ОК”, участок куплен в июле. С точки зрения бизнес-локации место удачное - до стройки 25 километров по трассе "Нарва".

По словам местных, пришельцы ведут себя вызывающе, а временами агрессивно.

- Приезжали на “Кадиллаке” турки с бородами, ходили фотографировали. Я спросил, что собираются строить. Ответили - общежитие для рабочих, столовую и стоянку. На просьбу показать разрешение на строительство, сказали, мол, у нас всё схвачено и вообще мы “Лахта центр” строили, - рассказал 47news заместитель старосты деревни Алексей Морозов, добавив: "Говорили, разрешения получат задним числом".

Коммерсанты ещё до новостей о начале строительства стали выкупать земли под строительство гостиниц и стоянки. Услуги точно будут востребованы - на стройке ожидается до 70 тысяч рабочих-мигрантов, уже работают сотни грузовиков. Гостиница строится у соседней деревни Лужицы.

Ещё одна зарисовка у старосты деревни Надежды Шаховской, написавшей заявление в полицию. “Соседка услышала, что пилы в лесу работают. Собрались впятером, я собаку взяла на поводке. Видим, трое работают, то ли турки, то ли узбеки. Я спросила, что они делают. Один из них мне - “Ты кто такая?”. Я ему говорю, вы что себе позволяете. Он завёл пилу и двинул на меня. Собака зарычала, пронесло".

Сейчас надел огораживается забором длиной сотни метров. До участков жителей буквально несколько метров. Под укрепление забора поработала машина для забивки свай. Идёт установка опор ЛЭП. Деревья уже спилены, причем часть за пределами земли гостей, говорят жители.

С трассы “Нарва” обустроен съезд для техники - это вырубленная просека - никакого укрепления и знаков. Материалы туда подвозят по-партизански. Причем, начинается съезд прямо от автобусной остановки. До этого техника шла через деревню, но жители поставили, скажем так, оборонительные бетонные блоки.

В “Упрдор Северо-Запад”, что отвечает за “Нарву”, сообщили: "Компания "Лидер ОК" не обращалась в Управление по вопросу обустройства съезда". Такие незаконные съезды власти уже перекапывали, но потом пошли на попятную.

Письма жителей уже разлетелись от прокуратуры до администрации Владимира Путина. В них эмоция, но есть и практические мысли. Так, столь близкое соседство с мигрантами может привести к межнациональным конфликтам, полагают граждане. Если на 4 гектарах разместятся модульные общежития, “то это тысячи здоровых мужчин, которым вечером хочется отдохнуть”. Ближайший пункт полиции в 18 километрах, по расписанию принимает участковый. Жители недавно собирались на народный сход у липы шести метров в обхвате, деревне-то более 400 лет. Преимущественно старики, кто их под этой липой услышит. Кстати, там есть и староверы.

Дальше: компания-собственник участка получила разрешение на подключение к подстанции, от которой запитана деревня. Критичны вопросы водоснабжения и особенно канализации. Если тысяча человек, пардон, сходит в туалет - мало не покажется. Их надо кормить, а значит неизбежны пищевые отходы и прочие тонны мусора.

“Лидер ОК” зарегистрирована в апреле 2021 года в бизнес-центре в Москве и, похоже, адрес технический. Вид деятельности “чистка и уборка помещений”. Финансовых показателей не видно. 91% долей у 37-летнего Абдухакима Тухтаева. Он же директор. Установить его гражданство и город проживания не удалось. Ни в каких бизнесах больше не участвует. Известно лишь, что 27 июля он прибыл в Москву из Петербурга. Так совпало, через 3 дня “Лидер ОК” купил землю у другого юрлица.

Второй учредитель - 36-летний гражданин Турции Кайа Онер. В России давно. Имел притяжение к Московской области. Сегодня зарегистрирован в Петербурге. Также владеет и руководит ООО “Бэст Эйч Ар Солюшенс", рождённым в январе 2021 года. Вид деятельности “консультирование по вопросам коммерческой деятельности”. Судя по названию "лучший подбор кадров".

Кстати, турецкая компания Renaissance Construction начинала строить небоскрёб Газпрома в Петербурге. Она же сегодня подрядчик компании “БХК”, что строит комплекс в Усть-Луге на пару с “Русхимальянсом”.

В Березняки приезжает, по всей видимости, и 30-летняя супруга турка Онера, мадам Шами Катрин Ахмад. Родилась в Сирии, но мать петербурженка. Доверенное лицо - 44-летний Роман Анненков родом из Курска.

Судя по выписке Росреестра, земля, где высадились варяги, в категории промышленности. Из земель сельхозназначения переведена в 2013 году. (По документам, было общее собрание жителей, но его никто припомнить не может). Так или иначе, строить можно. Но для этого нужно разрешение. В комитете по архитектуре и градостроительству правительства Ленобласти сообщили, что разрешения не выдавалось, а правила землепользования и застройки не утверждены (ответ есть в распоряжении редакции). Самый ясный ответ. Прокуратура, чиновники и депутаты поиграли в пинг-понг отписками, на том и успокоились. Из АП пришла депеша - обращение спущено в прокуратуру Ленобласти.

Кайа Онер был занят, не смог поговорить. Представитель компании Ольга нам сообщила: “Разрешения на строительство нет, но там ведь только забор, еще никто ничего не строит”. Перенаправила к Роману Анненкову, назвав его “руководителем обособленного подразделения”. Тот сообщил, что будет построена стоянка и склады площадью “тысяч на десять” квадратов. На вопрос в какие сроки, ответил: “Да бог его знает, там сложно все”.

- Покупали землю в расчёте заработать на большой стройке?

- Естественно. Эта земля подходит, и дорога, и прочее.

- Предварительные договоренности с субподрядчиками стройки есть?

- Конечно, есть, но с кем - не скажу, коммерческая тайна.

- Турки?

- Не буду отвечать.

- Есть планы на строительство модульных общежитий?

- Пока нет. ...Может быть, но, скорее всего, нет. Мне войны с жителями не нужны, - обтекаемо ответил собеседник.

И.о. главы администрации Котельского поселения Елена Смирнова эмоциональна.

- Они ко мне приходили, просили согласовать проезд через деревню. Я отказала. Заезжают с Нарвы через лес. Что я еще могу сделать?

- Видимо, вас тревожат последствия?

- Да! Но у меня нет полномочий запретить. Выезжали с прокуратурой на место, но у них тогда тихо было. Я знаю, это болячка, но как избавиться, не знаю.

Глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский считает, что без головных подрядчиков проблему не решить, им нужно контролировать субподрядчиков до самого нижнего звена.

- Коммерсанты вкладывают деньги в расчёте заработать на аренде. Соблазн огромный. Стоимость койко-места дошла до 1200 рублей в сутки. Граждане уже на дачах вагончики ставят. Из бывших союзных республик люди едут, просто увидев по телевизору, что большая стройка. Вот ДТП было вчера ночью с погибшими в каршеринге. Тоже ехали устраиваться.

47news спросил инвестиционного вице-губернатора Дмитрия Ялова, как ему идея сквозного контроля контрагентов подрядчиками. По словам чиновника, вопрос обсуждался 30 ноября на встрече с представителями “Русхимальянса” и “БХК”.

- Ровно на этом я и настаиваю. Находим понимание. Заказчики в целом согласны и обещают подумать. Есть и вещи, которые мы и сами можем требовать, как органы власти. И у правоохранительных и контрольных органов есть полномочия по своим линиям.

- Если к возможному механизму, это внесение в контракты по всей цепочке?

- Где-то "да", где-то в рамках существующих. Но надо признать, нюансов много. Например, использование персональных данных.

В “Русхимальянсе” говорят, согласование субподрядчиков прописано в контрактах. “Но для выполнения работ исключительно на строительной площадке. То, что вне - не относится к нашей компетенции. Заказчик на эти вопросы никак не может влиять, так как это не регулируется договорными отношениями”.

В пресс-службе “БХК” ушли думать. Гендиректор Константин Махов выразил крайнее неудовольствие, что ему звонят. Допытывался кто дал телефон, просил позвонить в пресс-службу. Всё что угодно, кроме ответов по существу. Бросил трубку. Рефлексия, а не корпорация.

Впрочем, где Махов, а где деревенька Березняки. Но там-то говорить готовы. У старосты деревни Надежды Шляховской "настроение такое, что жить не хочется".

- Мы хотим, чтобы как раньше было. Чтобы они ушли. Каждый день как на иголках. У нас же дети, внуки, а придут чужие - жди беды. Посмотрите новости - убийства, изнасилования. Почему они строят у деревень? Почему не в поле ближе к стройке? Места же много. Оставьте деревни в покое. Это наше, здесь наши предки жили, здесь наш лес и земля. Оставьте нас в покое.

А вот это уже опасная интонация.

Виктор Смирнов,

47news

Справка:

Одну деревню стройка уже придавила — Лужицы, где живёт народ водь. Оператор строительства завода СПГ - компания "Русхимальянс", принадлежащая Газпрому и "Русгаздобыче", основным бенефициаром которой называют Артема Оболенского, бывшего бизнес-партнера Аркадия Ротенберга. Дочка "Русгаздобычи" - "Балтийский Химический Комплекс"(БХК) - газохимический комплекс. БХК привлёк на подряд крупную рыбу из Поднебесной - Construction Corporation Seven (СС7). Ранее мы показывали, как выглядит мегастройка с воздуха, как лес стал пустыней и как полиция проводит миграционные рейды. Сообщали также, что проект строительства принёс Ленобласти серьёзные проблемы, жизнь местных превратилась в кошмар из-за отсутствия организации быта десятков тысяч рабочих. 47news показывал, как тысячи грузовиков снуют по дорогам, направляясь на стройку, часто попадая в ДТП. Как вырубались гектары леса, мы тоже рассказывали. 47news сообщал, что с 2018 года идёт процесс передачи тысяч гектар земли в Усть-Лужском поселении. Процесс начался с визы гаранта на письме главы Газпрома Алексея Миллера.