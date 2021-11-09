"Русхимальянс" так лихо начал строить сверхзавод в Усть-Луге, что придавил деревню с крохотным народом, древним кладбищем и святым деревом. 47news собрал отклики разумных существ и корпорации.

Администрация Кингисеппского района 9 ноября подписала заявку в Минэкономразвитие на создание особой экономической зоны на территории Усть-Лужского поселения. Затем визу ставит губернатор Дрозденко, и документ уходит в Москву министру Решетникову. Старания, в том числе, под строительство мегазавода по сжижению газа. Запускал процесс Алексей Миллер. Он же получил визу Владимира Путина на выделение земель. Предприятие станет крупнейшим газоперерабатывающим в России и одним из мощнейших в мире. Проект реализует компания “РусХимАльянс”, принадлежащая Газпрому и “РусГазДобыче”, за которой тень Ротенберга.

Тем временем, жители усть-лужской деревни Лужицы, население которой около сотни человек, собирают подписи под обращением в правительство Ленобласти с требованием остановить строительство технологической дороги и развязки для грузовиков. Путь прокладывается от трассы “Нарва” к будущей стройке, что в пяти километрах. Последствия вторжения уже впечатляют и понятно, почему. Здесь пойдут негабаритные грузы - огромные неразборные конструкции. Пока же снуют грузовики, роняющие песок.

Строительство проезда задело единственную улицу в этой части деревни, речку Лужица, да мост через неё. И главное - территорию у древнего погоста. Лес там вырублен вплотную к могилам, вода в речке из прозрачной превратилась в мутную, песочного цвета. Пейзаж с отвалами земли и выкорчеванными деревьями - как трансформеры прошлись.

Лужицы существуют с XV века. Сейчас деревня располагается по двум сторонам трассы “Нарва”. Это последнее в России место компактного проживания малого финно-угорского народа водь (вожане). По переписи, их - 64 человека, в Ленобласти - 33. Кладбище действующее, ему несколько столетий. 702 надгробия, но погребённых гораздо больше. Там редкие вересковые кресты и могила Неизвестного матроса.

“Варварская вырубка в санитарно-защитной зоне кладбища уже привела к уничтожению почвенного покрова. ...Находящиеся на краю реки могилы неминуемо будут сползать в воду”, - пишут жители, добавляя, что санитарной зоны теперь просто нет.

Староста деревни Валентина Нестерова говорит, что боевые действия начались внезапно.

- Буквально за ночь вырубили деревья. На наш мост деревенский положили бетонные плиты. Неясно, выдержит ли большегрузы, там же старые балки. И этот мост единственный подъезд к улице Зелёной. Там пенсионеры живут, в том числе два узника концлагерей. Когда пойдёт техника, они не смогут дойти до магазина на другом берегу, пешеходных дорожек на мосту нет. И на воду в речке смотреть уже невозможно. Как будто бетона намешали.

Река Лужица берёт начало в болоте Большой Мох и через 15 километров впадает в Финский залив. Там, где ведутся работы, её ширина - около 5 метров. Воды в деревенских колодцах мало, раньше из реки брали.

Помимо этого, у въезда в деревню планируется строительство хостела на 220 человек. На “Авито” есть описание: “размещен в 3 км от заезда на СПГ, отдельный участок без соседей. Поддержка в сфере миграционного законодательства”. Не секрет, что на стройку века будут привлечены тысячи. Возможно, часть из них будут китайцы.

По словам потомственной представительницы народа водь Ольги Антоновой, жители просили передвинуть съезд подальше от деревни. Получили отказ.

- Нам сказали, что место зарезервировано Упрдором, но сегодня там ведётся отсыпка площадки под общежитие. Причем, работают ночью. Что касается кладбища, то там всё вырублено, и жители сегодня смотрят на кресты прямо из окон. Те редкие деревья, что остались, помечены красной краской - мы думаем, под вырубку. Дорогу вдоль кладбища разбили.

По словам главы администрации Кингисеппского района Юрия Запалатского, число строителей может достичь от 40 до 75 тысяч. “Это очень масштабный проект. Понятно, что пока у них стадия развития, средств не хватает, но они помогают, как могут”.

- У “РусХимАльянса” не хватает? - удивился автор.

- Сейчас у них идут миллиардные вложения, - как показалось, противоречиво ответил собеседник.

Глава администрации Усть-Лужского поселения Павел Казарян в курсе ситуации.

- У подрядчика есть обязательства. В частности, построить защитные экраны после строительства дороги. Но я буду писать им, чтобы устанавливали до того, как построят. Что касается хостела, то это какой-то коммерсант подсуетился. А вообще, конечно, мы теперь как на войне, - стоически отметил он.

- А почему съезд именно в том месте? – привязался журналист.

- У дорожников свои регламенты по съездам. Я так понимаю, что они должны быть на определенном расстоянии друг от друга, - ответил Казарян.

В “Упрдор Северо-Запад” (отвечает за “Нарву”) сообщили, что техусловия на съезд выданы после обращения владельца участка. “До этого вопрос рассматривался региональными и местными властями. У нас нет полномочий влиять на подъездную дорогу за нашей полосой отвода, даже если она затрагивает интересы этноса”, - сообщили в ведомстве. “Если нет технических препятствий, мы выдаём разрешение”.

Подрядчик строительства проезда - московское ООО “ИК “Энергетические технологии”. У замдиректора Игоря Игнаткова своё видение. “Никакого коллапса нет. Там всё отлично. Работаем в рамках отведённого “Русхимальянсом” земельного участка. А ему его дала Ленобласть и наше государство. У нас есть разрешения на строительство. Проект - “Русхимальянса”, мы ничего от себя не делаем”.

- Все по контракту? Только без эмоций.

- Ну знаете. Мы ничего не нарушили. И границы кладбища тоже. А река как текла, так и течет.

- Только цвет изменила, - вставил слово 47news.

- Ну извините, это ливни.

Работы должны быть закончены к лету 2022 года. “И не только эта дорога, но и вдоль кладбища. Это просьба жителей”. Добавил: на примыкании к “Нарве” есть ещё участок с лесом, он в процессе оформления, туда с вырубкой пока не зашли. Обнадёжил называется.

По словам местных, с ними встречались, обещали геодезические изыскания, ограждение, сохранение санзоны, усиление контроля за перевозкой грузов. Пока все на словах. “А информацию приходится добывать”, - говорит одна из жительниц.

В “Русхимальянсе” ответили. Так, ремонт ветхого моста с заменой плит на новые сделан якобы по просьбам жителей. "Работы выполнены с учетом характеристик сооружения. Мы готовы обеспечить и пешеходный переход”, - заверили в компании, а вся стройка ведётся на основании проекта, прошедшего экспертизу. “В том числе, вырубка леса для дороги к комплексу. Обеспечено безопасное расстояние до границ кладбища. Решается вопрос установки защитного экрана. Со стороны жилых домов тоже. После завершения строительства мы выполним рекультивацию, посадим деревья, включая территорию вокруг кладбища. При эксплуатации дороги расстояние до его границ составит не менее 12 метров”.

На вопрос, почему нельзя передвинуть съезд с “Нарвы”, 47news ответили, мол поначалу было ещё хуже: “Упрдор Северо-Запад” не смог выдать согласование за границами Лужиц из-за регламента расстояний между съездами и разрешил делать съезд по центру деревни перед существующим кладбищем, где планируется строительство церкви.

"С учетом беспокойства жителей "РусХимАльянс" совместно с Упрдором нашли иной вариант - по краю Лужиц и кладбища, - отметили в компании, добавив: Мы готовы рассмотреть вопрос содействия в благоустройстве деревни…"

А в Лужицах свои хлопоты. Помимо страха очутиться на пути суперпроекта, там беспокоятся о двух священных деревьях. На самом краю погоста берёза, а в центре огромная сосна, а в ней дупло. В него вожане кладут подношения, когда поминают усопших. "Аватар" какой-то. Но у режиссера Кэмерона племя победило корпорацию.