Родственникам предъявили чужое тело, уверяя - вы под гримом не узнаёте. Оказалось, перепутали и похоронили накануне. Это бред какой-то – пришлось откапывать.

На кладбище в Пикалёво 20 декабря похоронят Лидию Рамазанову. Хоронить ее будут второй раз за три дня - 19 декабря гроб с её телом был выкопан из могилы на том же погосте.

Рамазанова умерла 16 декабря на 89 году жизни в своей квартире в Пикалёво. Родственники связались с ритуальной компанией "Похоронный дом", чьи сотрудники забрали тело для подготовки к погребению. Близкие передали и одежду для покойницы. Когда дочь и другие прибыли в субботу утром, 19 декабря, в зал прощаний местного морга, то заметили неладное - гроб был не тот, что выбирали. Но об этой малости забыли, когда взглянули на лицо усопшей.

- Мы говорим, это не наша мама, бабушка, тётя. Это другой человек, но в одежде нашей мамы. Нам в ответ - нет, она, просто загримирована. Я отвечаю, давайте смотреть руки, ноги. Посмотрели - не она точно, тем более, что наша была значительно полнее, - явно сдерживая себя, говорит 47news дочь умершей Надежда.

Как рассказала 47news внучка Юлия, бабушку должны были хоронить в пятницу, но из-за загруженности ритуальщиков перенесли на день.

- Мы ещё ругались с ними, что могила не выкопана. После этого в ночь на субботу они поехали копать.

Родственники потребовали допустить их в морг. Там было одно тело пожилой женщины, но тоже… не их.

В конце концов выяснилось, что тело Лидии Рамазановой накануне выдали родственникам 91-летней пенсионерки. В тот же день и похоронили. Как не заметили подмены, до конца неясно, но есть предположение.

- Там родственники хоронили, они тоже в возрасте и сами не из Пикалёво, приехали откуда-то, - рассказывает Надежда, а Юлия добавляет, что из самых близких там был только пожилой мужчина.

Их нашли. Когда те приехали, всё же узнали свою. Гроб с телом Рамазановой похоронщики быстро выкопали. Причём неясно, как получили разрешение на эксгумацию. По всей видимости, в эту могилу будет похоронена та 91-летняя, чьё тело пытались выдать близким Рамазановой.

Когда гроб в присутствии родственников на кладбище откопали, то там же открыли, проверить. Оказалось - да, она.

Вы извините, но я вот сейчас пишу все это и думаю – бред какой-то, но это же реальность.

На вопрос 47news, как объяснили ошибку в похоронной компании, Надежда передала версию - не было бирки. "Мы, конечно, возмущены, но нам принесли извинения и вернули сто процентов оплаты. Будут хоронить за свой счёт, а работников, допустивших ошибку, пообещали уволить".

47news связался с "Похоронным домом" в Пикалёво. Сотрудница не смогла помочь, но пообещала передать руководству просьбу откликнуться. Судя по документам, выданным родственникам Рамазановой, под брендом "Похоронный дом" работает ООО "Арт Стоун Мастер". По данным СПАРК-Интерфакс, компания зарегистрирована в Петергофе. Учредитель Роман Икизли, директор Ярослав Белогорцев. Оборот фирмы за прошлый год 24,5 млн, прибыль 1 млн.

47news связался с Белогорцевым, он сообщил, что о случившемся не слышал, будет узнавать. Похоже, его "будет узнавать" - единственный позитив во всем этом.

Виктор Смирнов,

47news

