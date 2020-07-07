Стали известны итоги конкурса на вывоз 42 тысяч тонн отходов с территории "спящего" оператора Петербурга МПБО-2 в Янино. Единственным участником стала компания из Самары - ООО "Транс-Эко". Заказчик собирается поторговаться, а потенциальная фирма-исполнитель примечательна тем, что её директор - председатель регионального совета партии "Зелёные".

Как сообщается на сайте госзакупок, 8 июля были подведены итоги конкурса на вывоз и транспортировку 42 тысяч отходов за 138 млн с территории завода МПБО-2 в Янино. Единственным участником стало ООО "Транс Эко", зарегистрированное в Самаре. Судя по протоколу рассмотрения заявки, комиссия по закупкам МПБО-2 приняла решение о "проведении преддоговорных переговоров по снижению цены".

По данным СПАРК-Интерфакс, компания на 75% принадлежит Екатерине Сафроновой и на 25% Олегу Комарову, который занимает должность гендиректора. Кстати, Комаров значится председателем самарского регионального отделения экологической партии "Зелёные". Оборот компании за прошлый год составил 238 млн рублей, прибыль 8,7 млн. Известно, что фирма является подрядчиком по вывозу мусора самарского регоператора "ЭкоСтройРесурс".

47news не раз сообщал, что, по данным Росприроднадзора по СЗФО, отходы с МПБО-2 представляют из себя сложно идентифицируемую массу. Опрошенные ранее игроки рынка говорили, что вряд ли возьмутся за вывоз этого мусора, поскольку его нужно отвозить на лицензируемые полигоны, а финансовая устойчивость заказчика под вопросом. Сообщалось и о том, что у МПБО-2 нет своих денег на оплату вывоза и утилизации, а комитет по благоустройству Петербурга ищет кредитные средства в банках, поскольку местонахождение денег, собранных с жителей города на эти цели, неизвестно. При этом МПБО-2 является "спящим" регоператором по обращению с отходами Петербурга. К слову, недавно на предприятии СК Ленобласти проводил обыски.

Но генеральный вопрос - куда именно будет вывозиться мусор с неясным составом с МПБО-2. На момент подготовки публикации связаться с руководством "Транс Эко" не удалось, но 47news готов предоставить возможность высказаться о перспективах исполнения контракта.