По условиям договора на приёмку грунтов Аграрный университет должен был платить штраф. 47news узнал, какие юрлица участвовали в сделках, по следам которых к бывшему руководству вуза и бизнесменам пришла с обысками полиция и ФСБ.

47news стало известно, какие юрлица и на каких условиях заключали контракты на размещение и транспортировку грунтов на земли Аграрного университета между Петербургским шоссе и трассой М-11 в Пушкинском районе Петербурга. Как ранее сообщал 47news, 11 июня ФСБ проводит обыски у экс-руководителей вуза и бизнесменов из компании “ПК Магистраль”.

Помимо этой компании, в материалах полицейского следствия упоминаются ООО “НПФ “Эко-Альянс”, “ЛГС Неруд” и ООО “Зеленстрой”. В договорах есть пункт и о том, что речь о грунтах самого безопасного, V класса, опасности.

47news также стало известно, что договор на перевозку и размещение грунтов заключила администрация Фрунзенского района города. Договор подписан 1 октября прошлого года и завизирован замглавы районной администрации Еленой Сальман. По условиям грунты V класса должны вывозиться с участка на улице Салова и доставляться на участок “21” Аграрного университета. К слову, за отказ принимать грунт вуз должен был заплатить 1 тысячу рублей за каждый такой факт, а также оплатить затраты на перевозку и погрузку.

Напомним, что о полигоне, где складировано 1,2 млн грунта, стало известно после аудита, проведённого новым руководством Аграрного университета. Выяснилось, что треугольник земли площадью 14 гектар между Петербургским шоссе и трассой М-11 предназначался для выращивания декоративных растений. По учётам он проходит как участок “21”. Но в мае прошлого года приказом бывшего ректора Евгения Жгулёва назначение было изменено на “переработку грунта”. Летом того же года вуз подал пакет документов в Росприроднадзор по СЗФО на получение лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и размещение отходов IV класса опасности. Этого вида деятельности нет в учредительных документах Аграрного университета.

По предварительным данным, в отвалах зафиксировано превышение бензопирена в десятки раз от нормы. Обнаружены также следы ртути и литиевой кислоты.

При этом, как установило полицейское следствие Центрального района Петербурга, в пакете документов на получение лицензии были подложные документы на работников, имеющих необходимые спецификации на работу с отходами. (Наличие таких сотрудников является обязательным условием Росприроднадзора - ред.). После этого и было возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 327 УК – “подделка, изготовление и оборот поддельных документов".

Подробности схемы читайте в материале 47news “Видео: Полигон на землях Аграрного университета. 47news знает, как на участке “21” появилось более миллиона кубов грунта с отходами”.