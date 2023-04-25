Петербургских силовиков обучат полётам на коптерах. Кстати, ожидающим мобилизацию водить беспилотник безопасней, чем штурмовать на СВО. В Китае мужчин раз в 10 больше, а там это поняли.

На территории мототрека ДОСААФ в парке Сосновка 26 апреля камерно, но с разрезанием ленточки запустили первую в Петербурге и Ленобласти школу обучения управлению беспилотными летательными аппаратами - БПЛА. Если первая аббревиатура отсылает к советскому прошлому, то вторая современней некуда. Беспилотник, он же дрон, он же коптер — абсолютный претендент на слово года. Во многом благодаря новостям и третьей аббревиатуре — СВО. Естественно, что и эти три буквы в спорт-ангаре мототрека тоже звучали. Не обошлось без каламбура. Открывали школу беспилотников, но проект запускался пилотный.

Если к вещам построже, то есть февральское президентское поручение правительству сформировать нацпроект по дронам, и еще три десятка декабрьских задач по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БПАС). Условно, курсы в Сосновке — это локальная попытка ликвидировать неграмотность в дрон-теме в рамках больших общероссийских мероприятий развития БПАС. Проект реализует ДОСААФ и Научно-производственный центр "РКИС".

На открытии хоть и прозвучали слова, что школа мыслится, как "большая гражданская и специальная программа", но в целом стало понятно, что на первом этапе гражданского в Сосновке будет в дефиците. Первоочередная задача — обучение сотрудников МВД и Росгвардии. Первая группа, а это примерно восемь человек, приступит к занятиям в середине мая. В какой-то перспективе тут могут появиться и новобранцы, а дальше гражданские.

Среди людей в разнообразной форме корреспондент заметил врио военного комиссара Петербурга Олега Мазурина.

- К вам осенью призывник придёт, скажет: "Хочу быть оператором беспилотника". Вы его в эту школу отправите или в другое место? - поинтересовался я у полковника.

- Мы здесь как гости, только смотрим, да и договор должен быть заключен с Министерством обороны, так что пока - нет, - коротко описал перспективу появления новобранцев в Сосновке Мазурин.

Представители НПЦ "РКИС" не скрывали, что у них основная задача — привлечь людей из силовых структур. Прежде всего МВД, прежде всего городских. Складывалась такая картина, что поставлена задача, чтобы при каждой организации или управлении в системе имелся человек, умеющий пользоваться коптером и подкованный в БПЛА-законодательстве.

По сути же сейчас сертифицированных пилотов среди полицейских города и области очень мало. Те, кто умеет летать, энтузиасты, которые лично разбили уже не один беспилотник, и которые учатся воздушным манёврам чуть ли не у собственных сыновей. Задачу усложняет то, что с одной стороны, дроном надо уметь управлять, а с другой, надо уметь глушить "вражеские птички". А в целом все сходились на том, что хорошо бы, чтобы в каждом отделении было по два-три аппарата.

- Неделя-другая, к вам придут полицейские, зачем им дрон? Смоделируйте ситуацию, - спросил 47news у директора НПЦ "РКИС" Андрея Иванова.

- Южный регион, ухарь напился и сидит в доме с ружьем. Понятно, что к такому и в броне заходить опасно. Запускаем дрон, через забор делаем полный мониторинг ситуации. Или мегаполис, потасовка на улице. Понятно, что дрон до этого места долетит быстрее, чем наряд из отделения доедет. Когда сотрудники подъезжают, они уже полностью представляют, что происходит. Опять же поиск потеряшек в лесу с помощью поднятого тепловизора.

- Программа, курс — это что-то ускоренное, сотрудника можно за пять дней всему обучить?

- В целом, всё как с получением водительских прав. В автошколе вам за сутки тоже никто не объяснит, что надо делать. Возьмём FPV-дроны. Первый день — работа на симуляторе. Те, у кого получается, на второй день идут летать, те, у кого не очень, опять — симулятор. Но если у вас изо дня в день не выходит, то, извините, значит, вам не надо управлять беспилотником. Каждый должен заниматься тем, к чему склонен и чему обучился. Артиллерист — обслуживать орудие, матрос — ходить на корабле, оператор — управлять дроном.

- Но при этом принято считать, что оператором быть безопасней, чем штурмовиком. Сейчас к вам знаете сколько народа позапишется на курсы

- Логично, что если ты оператор дрона, то тебя не отправят на передовую, потому что зачем туда отправлять специалиста, который может заглянуть, что делается у противника в тылу. Но также понятно, что локатор противника пытается вычислить и дрон, и оператора. Если это ему удастся, то в первую очередь артиллерия отработает по оператору. Поэтому-то мы либо собираем дроны на своих частотах, либо их перепрошиваем, ставим усиливающие модули, удаляем дрон-id. Это не панацея, не факт, что это тебя спасёт, но это определённая защита. Идти в бой без дрона сегодня, это как идти в бой без бронежилета, каски и автомата.

- А можно одними дронами воевать?

- Были на выставке в Абу-Даби, могут говорить, Китай вообще не планирует людьми воевать. У них же огромная армия и при этом всё беспилотное. Прямо вообще всё. Я видел транспортный вертолёт без пилота. Он просто взял контейнер и полетел. Опять же DJI — айфоны среди дронов. Китай. Его тяжело убить, потерять, он сам себя спасёт.

Был показан с десяток беспилотников, либо доработанных, либо сделанных петербургским НПЦ, а также два ружья, подавляющих дроны. Все образцы отличались по мощности, интеллектуальной работе, полезной нагрузке, продолжительности полёта. Во многом благодаря своей самолётной форме больше других внимания привлекал коптер "Атлас-180" - компактная и неприхотливая в использовании модель, запускаемая с эластичной катапульты. На мини-выставке он был представлен пустым фюзеляжем, но в широком формате к нему может быть применима полезная нагрузка в виде фотоаппарата, зум-камеры или тепловизора.

Открывавший школу председатель межрегионального отделения ДОСААФ России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор Юрий Лазаренко, конечно, посетовал, что летательных аппаратов пока меньше, чем хотелось бы, но заявил, что "с учётом того, что идёт СВО, класс этот мы планируем приобщить к системе "Авангард".

Это такие центры воспитания молодёжи.