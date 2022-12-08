Сотовый оператор билайн показал постановку, созданную на основе историй из жизни абонентов. В ней нашлось место любви, ревности, приключениям и охочим до роутеров пернатым.

Сюжет спектакля — встреча двух старых друзей, наполненная воспоминаниями об интересных, судьбоносных и просто забавных моментах их жизни. И даже у Станиславского не получилось бы тут сказать "Не верю!" — ведь каждую из историй абоненты билайна прислали на конкурс, приуроченный к 30-летию компании.

Личное счастье и опасное происшествие в лесу

Объявив конкурс "Твоя история с билайном", оператор предложил клиентам рассказать, какую роль сыграла в их жизни мобильная связь. Лучшие истории, прошедшие отбор жюри и народное голосование, были воплощены в театральные постановки. А моноспектакль, основанный на рассказах петербуржцев и жителей Ленинградской области, показали во время пресс-конференции билайна, состоявшейся в Северной столице. Как выяснилось, с абонентами Северо-Запада происходило немало необычного и почти невероятного.

Встретить любовь в очереди за SIM-картами, потерять записанный на бумажке номер и случайно обрести друг друга рядом с рентгеновским кабинетом в поликлинике? Было. Лишиться дачного роутера, потому что его унесла сова? Случалось. Пойти в лес за грибами, заблудиться, спасаться на дереве от лося и там поймать сигнал, чтобы вызвать на помощь друга? Бывало и такое.

Или вот история из семейной жизни. Жена обнаружила в контактах мужа незнакомку, обозначенную как "Любимая Би". Стремительно решила, что это телефон любовницы, позвонила злодейке — и, конечно же, услышала в соседней комнате мелодию своего телефона. В результате супруг получил пожизненное право дразнить свою половинку фразой "Моя любовница Би".

Финал конкурса "Твоя история с билайном" состоится в Москве 8 декабря, когда на сцене "Студии театрального искусства" представят постановку с участием профессиональных актеров театра и кино. Награда для пяти клиентов-финалистов — 30 лет связи билайн без абонентской платы, а для победителя — еще и миллион рублей.

Интернет на взлетной полосе, или Сеть, которая растет

Мобильная связь настолько прочно вплелась в ткань нашей повседневности, что ее, пожалуй, можно сравнить с тем самым ружьем на стене. Оно всегда там и в нужный момент обязательно выстрелит: свяжет с близким человеком, выручит в трудной ситуации, да просто кино покажет, в конце концов.

Но чтобы это происходило, "за кулисами" трудятся люди, отвечающие за техническую сторону процесса. Поэтому, когда спектакль закончился, представители билайн вышли на сцену и подвели итоги почти прошедшего года. Он, надо сказать, оказался для сотового оператора не только юбилейным, но и очень плодотворным.

Евгений Брянцев, директор филиала билайна в Петербурге и Ленинградской области, рассказал о расширении покрытия. В 2022 году мобильного интернета оператора стало больше и в городе, и в области: в жилых кварталах, на парковках ТРК, на главных трассах — ЗСД и КАД — и даже на взлетных полосах аэропорта. (4G в тоннелях метро запустили еще в 2021 году.)

Евгений Брянцев, директор филиала билайна в Петербурге и Ленинградской области

Где-то понадобилось добавить дополнительное оборудование, где-то — скорректировать работу уже установленного. Городской ландшафт постоянно меняется, и новые здания нередко встают на пути мобильного сигнала. За год техническая служба билайн оптимизировала работу оборудования связи примерно в 400 локациях — как дистанционно, так и прямо на месте в ручном режиме.

"В 2022 году мы провели большую работу по строительству сети 4G и расширению ее пропускной способности. В результате, по нашим данным, средняя скорость мобильного интернета в Петербурге выросла примерно на 30%, а в Ленобласти — на 25%", — отметил Евгений Брянцев

Пчела, панда и котик захватят мир. Ну, почти...

Дарья Кучинская, директор по развитию новых продуктов, рассказала о результатах развития тарифа UP,* появившегося у билайна в 2022 году. В нем можно выбирать не только нужное количество минут и гигабайт, но и виртуального персонажа-аппера, обладающего полезной способностью. Пчела Базя, панда Тапа, дракон Юнг, робот Пинг и котик Пуш позволяют получить дополнительную возможность — скидку на услугу, защиту от случайных подписок, безлимит на видеохостинг и т.д.

Дарья Кучинская, директор по развитию новых продуктов

По словам Дарьи, UP уже используют более миллиона человек. Около 50 тысяч из них выполняют задания онлайн, чтобы накопить бонусные баллы (соты) и активировать "тайную" суперспособность своего аппера.

"В 2023 году мы планируем создать единую программу лояльности для всех абонентов, построенную на принципах геймификации, и превратить соты в полноценную внутреннюю валюту билайн, — рассказала Дарья. — Плюс будем развивать игровое взаимодействие: задания станут сложнее, к их выполнению подключатся пользователи других продуктов — например, билайн ТВ".

UP в компании считают уже не просто тарифом, а особым решением, задающим новый стиль коммуникации между клиентом и услугами связи. И правда, многое в нашей жизни можно улучшить с помощью котика. Или панды.

* Подробнее об условиях тарифа UP можно узнать на сайте билайн

ПАО "ВымпелКом" http://beeline.ru/, фото предоставлены пресс-службой ПАО "ВымпелКом"

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