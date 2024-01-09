В Мурино продолжается возведение ЖК "Ромашки", работы по которому ранее ставили на паузу из-за финансовых проблем застройщика. Девелопер "О2 Групп" готовится к Новому году подать тепло в 18-этажный корпус почти на 1600 квартир.

Как сообщили 47news в пресс-службе компании, сейчас идет строительство второй очереди проекта. В высокой степени готовности 18-этажный корпус из пяти секций под номером 4.1. К январским праздникам планируется полностью завершить возведение каркаса, смонтировать наружные ограждающие конструкции, остекление и индивидуальный тепловой пункт (ИТП). После этого в дом подадут теплоноситель.

Жилой комплекс рядом с метро "Девяткино" строится по проектному финансированию банка ДОМ.РФ: в июне 2023 года кредитная организация выделила 2 млрд рублей на продолжение работ по второй очереди. Средства дольщиков защищены благодаря использованию механизма эскроу-счетов.

"Стройка вступила в свою активную завершающую стадию, что вполне естественно, учитывая наличие проектного финансирования от Банк ДОМ.РФ. Уже закуплено и поставлено оборудование для главного распределительного щита, выкуплены и монтируются лифты, законтрактован весь необходимый объем железобетонных изделий, а также материалов для монтажа систем отопления, вентиляции и водоснабжения. Ведутся фасадные работы, производится отделка мест общего пользования", — прокомментировал генеральный директор "О2 Групп" Алексей Дмитриев.

Фото предоставлено пресс-службой ООО "Романтика"

Ход работ контролирует комитет государственного строительного надзора Ленинградской области. Также каждый месяц на строительной площадке бывает прокуратура региона. Надзорный орган проверяет, соответствуют ли темпы работ заявленным срокам, хватает ли материалов и конструкций для своевременного ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Кроме того, с инициативной группой дольщиков регулярно встречается застройщик: представители компании показывают, как продвигаются дела и отвечают на вопросы.

Справка

Жилой комплекс "Ромашки" рассчитан на 3071 квартиру стандарт-класса. Строительство началось в 2013 году, однако в 2016-м остановилось на два года. Первый корпус ЖК был сдан в 2020 году, второй — в 2021-м, третий — в июне 2023 года. Сейчас строится корпус 4.1 на 1559 квартир, а также корпус 4.2 на 414 квартир.

ЖК "Ромашки", застройщик ООО "Романтика". Проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.