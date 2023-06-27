500 тысяч детских рисунков для почты выпустили в России. Старт акции дали губернатор Ленобласти и глава холдинга "Бронка Групп". 47news показывает мечту.

Перед началом заседания Совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям 29 июня символически погасили один из полумиллиона конвертов, только что выпущенных на средства холдинга "Бронка Групп" для "Почты России".























Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

По данным нашего издания, в апреле начался конкурс детских рисунков "Современные защитники Родины глазами детей". Он проводился и в Донецке и Енакиево. Из 350 участников отобрали 41 победителя: 16 школьников из Ленинградской области, десять из Енакиево, 15 – из Донецка.

Кто-то изобразил собирательный образ, например, танкиста. А кто-то конкретного человека. Так, 14-летняя Ольга из Донецка нарисовала Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза.

Иллюстрацией же для почтового конверта стал рисунок Юлии из Рощино. Ее акварель рассказывает, как отец в форме дарит дочери цветы. У ребенка такие мечты.

На встрече генеральный директор холдинга "Бронка Групп" Никита Муров объяснил, что часть тиража передут в зону СВО. Его цитата: "Чтобы наши ребята могли в любой момент отправить письма своим близким".