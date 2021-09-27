Увлечение читателей "Дачным делом" вновь толкает экспертов-практиков в эфир. Для непосвященных - тема неожиданная, даже итальянская: "Виноградники Ленобласти – не мифы".

Встречу в ZOOM назначаем на четверг, 30 сентября. По вашим предпочтениям проводим ее позднее - в 21 час .

Приходить со своей чашкой изюма.

Мы позвали в эфир не только садоводов клуба "Нескучный сад", кто уже собирают гроздья в Приозерском и Кингисеппском районах, обещали прийти друзья и последователи известного селекционера Сильнова. В эфире ждём агронома питомника, занимающегося разведением винограда именно для Ленобласти – сегодня там выращивают 102 сорта. (Что смеетесь? Журналисты сами обалдели). Посмотреть, какие у них угодья, вы можете здесь.

Предлагаем обсудить:

Что сделать, чтобы на земле твоего участка прижился черенок винограда;

Какие сорта перспективно выращивать в открытом грунте, какие – в теплицах;

Что можно приготовить из несъеденного урожая, если винограда в личном хозяйстве - ящики. И не только - компот.

Ждем вас с вопросами и без.

Для участия нужно оставить контакт ЗДЕСЬ и ждать ссылку-приглашение за пару часов до эфира 30 сентября. Для справки: бесплатно.