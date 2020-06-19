Недовольство жителей Ленинградской области планами по строительству в бухте Батарейной в Ломоносовском районе зернового терминала вылилось в петицию в адрес президента Путина. Его не просят, у него требуют остановить "варварское уничтожение" живописного побережья Финского залива, правда, еще не начавшееся.

Петиция в адрес Путина, под которой собираются подписи, появилась на платформе change.org 20 июня.

"Владимир Владимирович, требуем остановить варварское уничтожение живописного побережья южного берега Финского залива, а именно - бухты Батарейной, которую Правительство РФ передало без проведения торгов в аренду на 10 лет ООО "Балтийский зерновой терминал" для целей строительства производственно-логистического комплекса", - заявляют активисты.

Они поясняют, что бухта расположена на границе заказника "Лебяжий", а он находится под защитой Рамсарской и Хельсинкской конвенций как среда обитания водоплавающих и околоводных перелетных птиц, многие из которых занесены в Красную книгу России. Там же произрастают редкие виды растений: лядвенец Рупрехта, ситник балтийский, млечник приморский и обитают серый тюлень и кольчатая нерпа.

Авторы петиции напоминают, что предыдущая попытка строительства терминала в бухте Батарейная была предпринята в 1997 году "Сургутнефтегазом". Для этого часть заказника якобы была изъята из общей территории и так и не возвращена, хотя проект и не состоялся.

Также активисты указывают, что бухта Батарейная – одно из самых востребованных мест для активного отдыха жителей Петербурга и Ленобласти. И даже одно из немногих оставшихся мест.

"Если в этом месте будет построен зерновой терминал, то при создании портовой и логистической инфраструктуры (в том числе прокладки железной дороги) будет разрушена самая высокая дюна (до 40 м) в Ленинградской области, вырублен вековой сосновый лес (сотни гектаров), нанесен неоценимый ущерб озеру Гора-Валдайское, будет уничтожена огромная и популярная рекреационная зона, а также пострадает животный и растительный мир прилегающего заказника и этой ценной с точки зрения рекреации и биоразнообразия территории", - отмечают сторонники сохранения бухты.

Естественно, апеллируют они и к действующей Конституции, которая статьями 2 и 42 признает права и свободы человека высшей ценностью и вменяет государству их защищать.

Что касается экономики, то авторы обращения предлагают прибегнуть к морскому пространственному планированию, в результате которого производится оценка целесообразности строительства промобъектов и расположения зон рекреации.

Справка:

В мае стало известно, что правительство РФ отдало в аренду на 10 лет участок земли в Ломоносовском районе под строительство зернового терминала. За проект стоимостью 35 млрд рублей берется ООО "Балтийский Зерновой Терминал" (входит в группу компаний "Содружество" миллиардера Александра Луценко). Терминал должен быть построен к 2024 году. При этом в правительстве Ленинградской области заявляют, что детали проекта узнают на готовящейся встрече с представителями "Содружества").