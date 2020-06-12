В Ленинградской области в очередной раз изменяются ограничительные меры в связи с коронавирусом. Из важного: Сосновый Бор переместился из "желтой" в "красную зону", на территории всего региона разрешили каршеринг и библиотеки.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти ночью 13 июня, соответствующее постановление подписано губернатором Дрозденко. Оно регламентирует жизнь Ленобласти с 15 по 28 июня.

Что можно с 15 июня?

Торговля

Разрешена работа ярмарок во всех районах без ограничений по ассортименту, с обязательным использованием масок.

Образование

Разрешены занятия в учреждениях дополнительного образования разрешены в "желтой" зоне для групп до 7 человек, в "зеленой" – до 15 с обязательным использованием масок. В "красной" зоне разрешены только индивидуальные занятия при условии использования масок.

В детских садах первой зоны для посещающих дежурные группы разрешены индивидуальные занятия психологов, логопедов, дефектологов, инструкторов ЛФК, во второй зоне эти занятия разрешены группами до 15 человек. В третьей зоне разрешена полноценная работа детских садов. Также в третьей зоне разрешена деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат.

Спорт

Спортивные занятия на открытом воздухе разрешены в первой зоне для групповых тренировок до 10 человек и без использования раздевалок, во второй, как и раньше, – до 15 человек, в третьей – без ограничений по численности.

Разрешены занятия спортом в помещениях в "красной" зоне – исключительно для индивидуальных тренировок и без использования раздевалок. В "желтой" зоне разрешены тренировки до 12 человек, в "зеленой" – без ограничений по численности. Работа бассейнов запрещена в первой и второй зоне, в третьей – разрешена.

Культура

В Домах культуры первой зоны разрешено проведение индивидуальных занятий с обязательным использованием масок, во второй зоне такие занятия могут проводиться для групп до 7 человек, в третьей – без ограничений по численности. Использование масок обязательно во всех районах. Деятельность библиотек разрешена везде при условии использования масок.

В "красной" зоне разрешены экскурсии в музеях на открытом воздухе с численностью групп до 10 человек с обязательным использованием масок, а в помещениях – индивидуальные экскурсии и группы до 5 человек. В "желтой" зоне экскурсии на открытом воздухе могут посещать до 15 человек, а в помещениях – индивидуально и группами до 7 человек, в "зеленой" – экскурсии на открытом воздухе не ограничены по количеству человек в группе, а в помещениях – группы до 10 человек. Групповые экскурсии в музеях также ограничены по количеству людей на площадь помещения.

Красота

В "красной" зоне разрешена работа салонов с лицензией на медицинскую деятельность, а также разрешена работа салонов красоты в части предоставления услуг по уходу за волосами, маникюра, педикюра, наращивания ресниц, солярия. По-прежнему остается ограничение по использованию до 50% мест (не более двух посетителей одновременно), а также обязательное использование масок.

В "желтой" зоне разрешено предоставление всех услуг в салонах красоты, при условии использования до 50% мест в зале и обязательном использовании масок. В "зеленой" зоне разрешена деятельность салонов красоты без ограничения по перечню их услуг, но с использованием масок.

Работа общественных бань разрешена в районах, входящих в "желтую" и "зеленую" зоны.

Каршеринг

На территории всей Ленинградской области с 15 июня разрешена краткосрочная аренда легковых автомобилей. Требуется дезинфекция.

МФЦ

В многофункциональных центрах "желтой" зоны будет предоставляться полный перечень услуг по предварительной записи. В "зеленой зоне" – полный перечень услуг без записи. В "красной" зоне перечень услуг по-прежнему ограничен, прием ведется по записи.