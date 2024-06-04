Учебный класс Ростсельмаш открылся в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете в пятницу, 31 мая. Это уже вторая аудитория российской компании в вузе: она поможет поколению будущих аграриев в изучении эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной техники, а также освоении современных требований и стандартов при работе со сложным агрооборудованием.

Ростсельмаш - ключевой российский производитель сельскохозяйственной техники и цифровых решений. В ассортименте компании более 150 моделей: зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, оборудование для заготовки корма, переработки зерна и другая техника, которая непрерывно совершенствуется и модернизируется, учитывая потребности клиентов и задавая новые стандарты в современном аграрном секторе. В Ленинградской области спецмашины и оборудование реализует и обеспечивает сервисным обслуживанием ООО "Торговая компания "Еврохимсервис".

— Мы пропагандируем и ведем практико-ориентированный подход в обучении. Обустроенная аудитория Ростсельмаш позволит нашим студентам более качественно изучать технику и технологию этих инженерных комплексов. Сегодня сельскохозяйственная техника не просто энергонасыщенная, она еще и высокоавтоматизированная, с множеством цифровых опций. Уже мало дать права трактористам и машинистам. Необходимо обучить взаимодействию с электронной "начинкой", — поделился ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного института Виталий Морозов.

Производитель оснастил учебный класс техникой для показа видео и презентационных учебных материалов, а также повышения качества учебного процесса. Обучающие стенды с иллюстрациями сельскохозяйственной техники, применяемой на аграрных предприятиях, не только перевернут представление студентов о профессии, но и помогут им выйти из стен вуза специалистами с хорошей квалификацией и первоначальными навыками. Учебная программа позволит вырастить плеяду инженеров-конструкторов и закрыть потребность машиностроительной отрасли в кадрах.

— Популярны модели тракторов 2000 серии — это сельхозмашины с мощными двигателями, — а также кормоуборочные комбайны и зерноуборочные: к примеру, двухбарабанные модели RSM 161 и Т500. Они очень подходят для работы в зоне рискованного земледелия: имеют систему очистки, которая позволяет работать и во влажных условиях, и с засоренными хлебами, и с мелкосемянными растениями, и с зерновыми. Машины заслужили доверие надежностью, производительностью, — рассказал заместитель генерального директора компании ООО ТК "Еврохимсервис" Максим Викторов.

Большинство машин компании Ростсельмаш, отметил он, сегодня оснащены системами цифровых решений, которые позволяют уверенно решать задачи на поле, успешно справляться с нагрузками, обеспечивая требуемую производительность труда и экономичное использование топлива.

— С детства мечтал связать свою жизнь с сельским хозяйством: мой папа закончил Аграрный университет 30 лет назад, хочу пойти по его стопам. С техникой Ростсельмаш я знаком. По производительности вопросов нет: износостойкие, комбайны очень быстрые. Удобные в навигации цифровые решения помогают спланировать работу тракториста, а комфортные условия, которые создает система климат-контроля, повышают отдачу: если у нас более удобные условия работы, то и производительность труда выше. Уверенно могу сказать, что процентов на 30-40, — поделился впечатлениями от взаимодействия с современной агротехникой студент вуза Игорь Павленко, осознанно сделавший выбор в пользу аграрной профессии.

Фото предоставлены пресс-службой ООО ТК "Еврохимсервис"

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