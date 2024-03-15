ЖК "Ромашки", расположенный в Мурино между Охтой и шоссе в Лаврики, сейчас активно строится. Третий корпус сдали в эксплуатацию прошлым летом, во второй очереди почти готов один корпус и еще один стал доступен покупателям прошлой осенью. Почему же стоит присмотреться к этому комплексу — причем именно в марте?

Девелопер зафиксировал цену метра

Квартиры со стоимостью "квадрата" от 112 500 рублей предлагаются в корпусе 4.2 ЖК "Ромашки",* строительство которого только начинается. В нем будет 18 этажей, метраж планировок — от 23 до 41 кв.м. Старт продаж состоялся относительно недавно — в сентябре 2023 года. Ввод в эксплуатацию намечен на II квартал 2025-го.

Важная деталь: стоимость метра заморожена лишь до конца марта. И пока не известно, удастся ли девелоперу "О2 Групп" сохранить такую цену в апреле.

Фото предоставлено пресс-службой ООО "Романтик"

Доступна субсидированная ипотека

Особая программа от банка ДОМ.РФ со ставкой от 2,9%** действует до окончания строительства упомянутого выше корпуса 4.2 и уже почти готового 4.1, который вводится в эксплуатацию в IV квартале этого года.

При таких условиях намного сокращаются размер ежемесячных платежей и переплата процентов банку. Программа привлекательна для всех, желающих сэкономить, но особенно — для тех, кому приходится одновременно выплачивать ипотеку и снимать квартиру.

Если жилищный вопрос нужно решать оперативно, логично сделать выбор в пользу 18-этажного корпуса 4.1. Всего в нем предусмотрено 1559 квартир площадью от 20 до 77 кв. м. Здесь найдется и небольшая студия для первокурсника, и просторная трехкомнатная квартира для дружной семьи. Есть необычные варианты: студии с гардеробными и однушки с кухнями-гостиными.

Напомним, что ДОМ.РФ стал партнером "О2 Групп" летом 2023 года. В формате проектного финансирования банк выделили 2 млрд рублей на строительство второй очереди ЖК "Ромашки". А деньги дольщиков до ввода дома в эксплуатацию будут находиться на эскроу-счетах, что обеспечит финансовую гарантию покупателям и сделает ожидание более комфортным.

Действует ипотека для военнослужащих

Нужная аккредитация от Росвоенипотеки и банка "Россия" есть у второй очереди ЖК "Ромашки". Условия займа зависят от вида программы, с которой будет сочетаться военная ипотека.***

Если военнослужащий берет кредит в рамках семейной ипотеки, ему будет доступно от 500 тыс. до 12 млн рублей по ставке от 6% годовых. Первоначальный взнос в этом случае — 20,1%. По программе с господдержкой можно получить от 300 тыс. до 12 млн рублей, ставка — от 8% годовых, первоначальный взнос — от 30,1%.

Фото предоставлено пресс-службой ООО "Романтик"

Удачное расположение добавляет плюсов

"Семейный ЖК "Ромашки" — это, прежде всего, доступное жилье, — подчеркивает Александр Белов, операционный директор "О2 Групп". — Цены на квартиры — одни из самых привлекательных в районе. Так, стоимость студии начинается от 2,7 млн рублей, однокомнатной квартиры — от 4,5 млн рублей. При этом комплекс расположен в 10 минутах езды от Петербурга, в экологически чистом районе без вредных производств. Хорошая транспортная доступность здесь сочетается с развитой инфраструктурой. Есть школы, детские сады и медицинские центры, работают магазины федеральных сетей, пекарни и кафе, фитнес-клубы и салоны красоты".

Любителей отдыха на природе порадует близость парка "Охтинская долина" — он находится недалеко от ЖК "Ромашки". На автомобиле или электричке легко добраться до курорта "Охта Парк" и комплекса "Северный Склон".

До центра города жители комплекса доедут на общественном транспорте за 35 минут: 10 минут — на автобусе до станции "Девяткино" (от остановки напротив ЖК "Ромашки") плюс 25 минут — на метро.

Визуализация входной группы корпуса 4.1 ЖК "Ромашки". Фото предоставлено пресс-службой ООО "Романтик"

Что еще нужно знать о ЖК "Ромашки"?

Главную идею комплекса можно описать как "разумный баланс". В нем соединяются все возможности удобного современного жилья, но решения, материалы и технологии подобраны так, чтобы покупателям не пришлось платить лишнего. В итоге новоселы получают высокое качество жизни даже при ограниченном бюджете.

Всего ЖК "Ромашки" рассчитан на 3071 квартиру стандарт-класса. Они передаются покупателям с предчистовой отделкой. Это значит, что уже готовы перегородки и стяжка полов, разводка электричества с розетками и выключателями, установлены батареи, счетчики электричества, горячей и холодной воды. В ванных и санузлах обеспечена гидроизоляция. На окнах — металлопластиковые стеклопакеты с водоотливами, на входе — металлические двери.

Вместе со второй очередью комплекса будут созданы парковочные места. Территорию благоустроят: высадят крупномерные деревья и кустарники, оборудуют детскую площадку и зону для занятий спортом.

*ЖК "Ромашки" — застройщик ООО "Романтика". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф: корпус 4.1, корпус 4.2.

Узнать подробнее об ипотечных программах можно в офисе продаж ЖК "Ромашки".

**АО "Банк ДОМ.РФ", универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года

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