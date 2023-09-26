Одновременно в Москве и Петербурге создали прецедент – авторов схем и курьеров осудили больше, чем под завязку. 47news подсчитал срока и терпение силовиков.

По информации 47news, суды в Петербурге и Москве практически синхронно вынесли приговоры двум группам телефонных мошенников. Они звонили пенсионерам с легендами о "близких в ДТП" или уязвимости банковских счетов. Решения удивляют величинами.

Так, Кировский районный суд Петербурга 27 сентября определил судьбу пятерки во главе с 33-летним петербуржцем Сергеем Исаевым. Ему назначено 15 лет колонии. Он вместе с помощником – 28-летним Александром Студеникиным – добыл базу телефонов, из которых прицельно выбирал престарелых абонентов 82-84 лет. Ничего нового: им звонили с "серых" номеров, представляясь родственниками, попавшими в ДТП, и вымогали деньги. Суммы забирали курьеры за процент. Так, например, за два месяца 2021-го они назвонили на 1,2 млн.

Услуги Студеникина оценили в 13 лет. Курьеры получили от 5 до 6.

Фото с задержания и обысков в Петербурге

Еще недавно курьерам мошенников давали три года со штрафом. Хотя в УК прописаны и максимумы – до 10 лет.

Годом ранее в Петербурге была задержана "телефонная семерка". Их схема была гораздо технологичнее и шире, а изучал ее Химкинский городской суд столицы. Заодно, впервые доказано, что базы с номерами счетов, выпущенных карт и телефонами владельцев мошенники приобретали в даркнете.

Координация шла через закрытый чат, где у каждого имелся никнейм вроде "Булочка с корицей", "Лекса Лекс" или "Милки Вэй". Для звонков подыскали полноценный колл-центр с IP-телефонией, с софтом для удаленного доступа вроде TeamViewer или AnyDesk. После "разводов" "дропы" снимали наличные в банкоматах. Месяц разговоров - не менее 1,2 млн.

Фото с задержания и обысков в Москве

Судья в Химках конвертировал усилия этой команды: самый энергичный, обладатель актерского диплома, - Джафаров - получил 7,5 лет. Казначей Корнев – 7. Остальным примерно по 5.

Есть и ответ, каким образом организаторам присудили больше, чем положено по кодексу. Закон позволяет складывать наказание по эпизодам. Это редкость.