Брокер требует от известного бизнесмена Рождественского вознаграждение за продажу знакового объекта ценой 4 млрд. Конфликт сидит в проценте.

В горсуде Петербурга 27 июля состоится апелляционное заседание по делу о взыскании процентов за продажу Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ) на улице Профессора Попова. Договор подписан ровно 2 года назад, сумма 4 млрд. Продал петербургский предприниматель Андрей Рождественский, купило ООО "Специализированный застройщик "Эталон на Петроградской" группы "Эталон" (собирается возводить на месте ЛДМ элитный ЖК) .

В суд обратился крупный петербургский брокер недвижимости "БалтКом". Компания требует от Рождественского для начала выплатить 10,7 млн рублей вознаграждения за услуги по поиску покупателя и сопровождению сделки. (Подбор вариантов и переговоры длились 4 года).

Предмет продажи: участок площадью 4 Га и здание (32 тысячи "квадратов"), построенное в 1976-м году. Когда-то ЛДМ был важным местом в Ленинграде-Петербурге, с нулевых пришел в упадок. До продажи использовался под гостиницу, культурной ценности не представляет - определен под снос. На днях градкомиссия согласовала проект застройки.

Судя по хронологии в картотеке Смольнинского суда, "БалтКом" подал иск спустя полгода после сделки. По словам участников рынка, до этого брокер пытался добиться получения вознаграждения переговорным путем.

"БалтКом" зарегистрирован 22 года назад. По СПАРК, оборот за прошлый год 120 млн, прибыль 40 млн. На рынке Северо-Запада фирма достаточно известна.

О сделке: сначала Рождественский продавал 50% долей в компании "ЛДС", ей принадлежал Дворец молодежи. Еще 50% было у его бизнес-партнера Андрея Горбенко. Когда в 2020-м Горбенко скончался, доля перешла Рождественскому, но процедуру оспорила вдова. В итоге стороны пошли на мировую - Рождественский продает 100% долей в "ЛДС" с кредиторской задолженностью 1,8 млрд перед вдовой. Эти деньги "Эталон" впоследствии выплатил ей через "ЛДС".

72-летний Андрей Рождественский начинал становление в бизнесе 90-х. Долей в ЛДМ владел исторически. По СПАРК, имеет активы в паре небольших фирм. В 2019-м создал общественную организацию "Андреевская экспедиционная компания" (популяризация путешествий).

Что касается процесса, то "БалтКом" предоставил в суд агентский договор с Рождественским. Как правило, он подразумевает выплату вознаграждения после регистрации права собственности и получения денег продавцом. Также известно, что компания "Эталон" подтвердила то, что "БалтКом" был агентом, оказывал услуги по сопровождению и принимал участие в переговорах. В общем, без интриг.

Более редкая позиция у ответчика - как говорят, он ссылается на то, что договор был заключен на поиск покупателей на 50% долей, а в итоге было продано 100%. Мол, формально предмет договора иной, а значит и вознаграждение не положено.

Участие в примирении Рождественского и наследницы Горбенко сторона ответчика отрицает. Еще одна претензия в том, что акт о предоставлении потенциального покупателя был предоставлен после сделки, а не то нее. И, вообще, - факт оказания услуги не доказан, нет протоколов переговоров.

Суд первой инстанции с такой интерпретацией не согласился: объект продан, многочисленные переговоры подтверждены покупателем - договор исполнен как полагается. "БалтКом" выиграл в ноябре прошлого года - суд постановил выплатить компании 10,7 млн рублей и полмиллиона пени. Андрей Рождественский подал жалобу в апелляцию, она и будет рассматриваться 27 июля.

В феврале 2023-го "БалтКом" подал в суд иск еще на 11,5 млн. Дело в том, что Рожественский получил от "Эталона" сначала не всю сумму, а 1 млрд с хвостиком. Остальное переводилось до конца 2022-го. "БалтКом" потребовал процент с первого платежа, выиграл, а затем заявил требование на процент со второй части (1,1 млрд). Общие требования 22,2 млн рублей, то есть 1% от сделки на 2,2 млрд. Участники рынка назвали условия для продавца выгодными. Заседание по иску в сентябре.

В "БалтКоме" не стали подтверждать расчеты, но и не опровергли. По словам гендиректора компании Дмитрия Борща, ничего подобного за 20 лет работы не было.

- Что касается ЛДМ, кто только ни пытался продать. Десятилетиями никому не удавалось из-за стоимости и конфликта между владельцами. ЛДМ был представлен всем крупным застройщикам, но узнав про сложности никто не решался. Благодаря нашей работе по достижению договоренностей между продавцами, заинтересованность выразили несколько девелоперов. Это придало соревновательности, позволив выйти на выгодную для продавцов сделку. На подготовку ушло много лет, по мотивам можно читать лекции по переговорам,- говорит собеседник.

47news связался с Андреем Рождественским. Он нелицеприятно выразился об оппонентах, а суть дела комментировать не стал.