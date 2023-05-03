Десятки школьников привезли в известный частный музей Ленобласти о Великой Отечественной. 47news понял, как современно они реагируют на танки, поднятые возле Невского пятачка.

Около 30 школьников младших классов из петербургской гимназии №24 имени Крылова 3 мая приехали на экскурсию в музей "Битва за Ленинград" (Всеволожский район). Помог холдинг "Бронка Групп". Экспозиция, которую бизнесмен Олег Титберия собирает с 1996 года, содержит более 10 тысяч исключительных экспонатов. Даже артиллерию, самоходки, самолеты.

Из главного – паровоз серии Эр. Громадный. Аналогичный в 1945 году доставил в Ленинград новость о полном разгроме Германии.

Удалось найти номер танка КВ-1, поднятого из Невы. Последнее сражение этой машины шло в конце 1941-го на Невском пятачке. Лишь один выжил из его экипажа и прошел всю войну – это радист Владимир Мельников. После восстановления танка, а длилось оно 4 года, в музее была организована его встреча с прошлым.

Со школьниками говорили и о судьбе плавающего танка Т-38. Он переплывал Неву тоже в районе Невского пятачка. При той атаке из десяти танков только два смогли добраться до суши, но и они были уничтожены уже на берегу. Внутри этого нашли останки бойца и выяснили его имя - Егор Архипов. После удалось найти его дочь. Похоронили его на малой родине. Это сплошные человеческие истории.

До ходового состояния доведен здесь танк "Т-34-76". Он с Синявинских высот. При детях танк совершил даже небольшой проезд. Громыхало, но понравилось.

Без селфи не обошлось. А по словам тех, кто водил детей, некоторые из них задумали делать свои музеи. Но в "Майнкрафт". Для непродвинутых взрослых – это популярная компьютерная игра, позволяющая выстраивать свой виртуальный мир.

Как сказал нам сам Олег Титберия, вскоре он завершит очередной этап реставрации двух самолетов – штурмовика ИЛ-2 и истребителя МИГ-3, участвовавших в боях над Дорогой Жизни. "Нашим гостям можно будет посидеть в кабине настоящего боевого самолета, положить палец на гашетку пулемета", - предлагает он.

"Мы активно помогаем ветеранам Ленобласти, участникам СВО, но править будущим будут молодые – наши дети, - в свою очередь, сообщил нам генеральный директор холдинга "Бронка Групп" Никита Муров. "А музей уникален. Тут своими руками можно прикоснуться, потрогать оружие, с которым побеждали наши предки. Это так, если, конечно, вы неравнодушные".

В феврале этого года "Бронка Групп" уже устраивала сюда поход для детей мигрантов, обучающихся в Мурино.



