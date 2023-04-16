Пока житель Всеволожска был на фронте, у него с женой сгорело единственное жильё. Нашлись люди, купившие новое. Мы узнали, кто. А от бойца поклон, он уже снова там, но 47news удалось поговорить.

Как стало известно 47news, 18 апреля супруга бойца, находящегося в зоне СВО, получила документы на трехкомнатную квартиру в новостройке в Буграх. 52-летний Николай в командировках на Донбассе с 2014 года. После начала СВО подписал контракт, ушел в апреле 2022-го. Служит в спецназе. В ноябре сгорело единственное жилье пары в двухэтажном доме во Всеволожске. Предположительно из-за неисправной проводки.

- Мне тогда сосед позвонил, он первый увидел. А я как раз в доступе был. Конечно, сразу связался с женой и сыном, - рассказал боец Николай нашему изданию (было непросто, но мы с ним связались). "Я на работе была, сын в школе", - говорит супруга.

Николай рассказал командиру. Тот написал письмо губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, подключился глава Всеволожского района Андрей Низовский. Так об этом узнали в благотворительном фонде "Старорусская,12" известного петербургского бизнесмена Ильи Трабера.

вручение ключей, бизнес-партнер Ильи Трабера Рамис Дебердеев и Андрей Низовский.

Фонд помогает раненым бойцам в Военно-медицинской академии. Компания ЛОЭСК, связанная с Трабером, запустила программу трудоустройства получивших увечья. Трабер оплатил сотню билбордов в Петербурге с изображением бабушки с красным флагом.

Три недели назад Николай приехал с ранением (это четвертое), через полторы недели уехал обратно на фронт.

- После пожара семья где жила? - спросил 47news.

- Снимали квартиру.

- Вы когда каждый раз уезжаете, как вас жена провожает?

- Привыкли мы уже. Я же сам выбрал направление.

Супруга ответила на вопрос почему.

- Он из Лисичанска, я из Рубежного. В 98-м приехали в Ленобласть. Когда началось, сразу туда поехал.

Она работала 15 лет в Российском государственном гуманитарном университете. Теперь работает в Центре для одаренных детей. Старшая дочь окончила "международные отношения", сегодня на Донбассе помогает инвалидам (муж на фронте). Николай занимал руководящие должности в сфере ЖКХ.

По словам Андрея Низовского, он рад, что "Старорусская, 12" откликнулась. "Ну хорошо же получилось, согласитесь", - говорит он. В фонде ограничились подтверждением: "Да, приобрели. Сколько стоит, говорить не буду, не в этом дело", - ответил соратник Трабера, Рамис Дебердеев.

Сегодня боец представлен к "Ордену Мужества", ранее награжден медалью "За боевые заслуги". Документы на остальные сгорели в квартире.

- Поклон тем, кто помог. До сих пор не могу поверить. На фронте по-другому чувства воспринимаются, чем в мирной жизни. Теперь вот думаю о ремонте, - говорит собеседник оттуда.

- Когда обратно?

- Только недавно был на побывке. А если в общем, то до победы.