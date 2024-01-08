20 декабря в поселке им. Свердлова открылся новый магазин строительно-отделочных материалов и товаров для дома крупной торговой сети "ВИМОС". Теперь местные жители и те, у кого рядом дача или загородный дом, смогут с большим удобством покупать строительные, отделочные и хозяйственные товары, все для дома и дачи, бани и гаража, а также автотовары и бытовую технику.

"ВИМОС" хорошо знают в Ленинградской области — за 31 год работы он успел завоевать доверие покупателей.

Штат нового магазина составляет 50 человек. Всего же в компании работает 2 500 сотрудников. Торговая сеть ежегодно расширяется, открывает новые современные торговые центры и создает рабочие места даже в самых удаленных уголках региона.

Владимир Гурьев, президент ТД ВИМОС, в новом магазине сети

Сейчас Торговый дом "ВИМОС" — самая крупная по количеству торговых центров DIY-сеть в Северо-Западном регионе* — более 40 магазинов в 12 районах Ленобласти, в Петербурге, Великом Новгороде и Пскове. Он также занимает десятое место среди DIY-сетей по всей России**, а его поставщики — более 300 отечественных и зарубежных предприятий. Товарооборот компании в 2023 году, по предварительным оценкам, составит 13,5 миллиардов рублей.

"ВИМОС" с 2010 года предлагает покупателям товары собственного производства: плодородный грунт, тротуарная плитка, фундаментные блоки, ворота, столбы, калитки и мангалы. Видов товаров, выпускаемых под собственной торговой маркой, становится все больше: годовой объем продаж в 2023 году составит 545 миллионов рублей, а план на 2024-й — 600 миллионов.

В 2021 году распоряжением губернатора Ленинградской области ТД "ВИМОС" вошел в перечень системообразующих предприятий региона как компания, имеющая региональное значение и оказывающая значительное влияние на занятость населения и социальную стабильность в Ленинградской области.

* по рейтингам издания Деловой Петербург от 12.04.2017г.

** по рейтингу агентства Info-Line 2021г.

Фотографии: Кулюмов Сергей Олегович