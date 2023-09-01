Современные тракторы и комбайны отечественного производства, а также новые разработки в области цифровизации для агропромышленного комплекса были представлены на выставке "Агрорусь 2023". Они не только помогают из года в год повышать урожаи, но и позволяют механизаторам работать в них долгое время не уставая — буквально в белых рубашках.

Ростсельмаш — активный и постоянный участник отраслевой встречи специалистов, которая проводится в Петербурге накануне осени уже в 32-й раз. Компания, которая уже 94 года выпускает сельскохозяйственную технику, постоянно улучшает и модернизирует модели в соответствии с потребностями заказчиков, задавая тренды в современном агропроизводстве.

Новейшие модели компании Ростсельмаш заняли заметное место на уличной экспозиции Ленинградской области. Они давно зарекомендовали себя по всей России, и 47-й регион — не исключение. Аграриям Северо-Запада презентовали трактор Ростсельмаш 2375 и зерноуборочный комбайн NOVA 340. На стенде электронных опций гости смогли также ознакомиться с собственными разработками компании в области цифровизации АПК.

"У компании Ростсельмаш в продуктовом портфеле более 150 моделей и модификаций агромашин для любых нужд хозяйств, — говорит Роман Кузнецов, менеджер по региональным продажам компании Ростсельмаш. — Есть тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, самоходные косилки и большое разнообразие прицепных и навесных агрегатов для разных задач и культур. Кроме того, бренд развивается. Каждый год появляются новые продукты как среди агромашин, так и среди цифровых систем. Сейчас строится три завода — скоро откроется новый тракторный завод Ростсельмаш и модельный ряд у нас значительно увеличится. Например, мы выйдем в новое для компании направление по производству строительно-дорожной техники".

Он рассказал, что на заводе площадью 62 тыс. кв. м будет производиться вся линейка тракторов мощностью от 170 до 600+ л.с. "Тракторный завод будет производить широкий спектр техники, — подчеркнул Роман Кузнецов. — Кроме того, на заводе будет создано порядка 1800 рабочих мест".

На мероприятии фермеров особенно заинтересовал трактор 2000-й серии: эти агромашины еще несколько лет назад заслужили авторитет у сельхозпроизводителей благодаря тому, что уверенно выполняют задачи в поле, справляются с нагрузками, обеспечивая необходимую эффективность в работе и экономный расход топлива.

"Работаем на машинах Ростсельмаш и не жалеем о своём выборе, — рассказывает Дмитрий Маурерс, главный инженер племенного завода "Торосово" Ленинградской области. — У нас два мощных трактора 2000-й серии. Техникой мы довольны, посеяли весной 650 гектаров зерновых с ними, а под осень уже успели вспахать порядка 150 га. Тракторы решают всё задачи, которые мы ставим, легко работают с тяжелыми прицепными орудиями".

Он рассказал, что переход на новые тракторы позволил сэкономить трудозатраты, и ожидает, что новая техника окупит себя максимум за пять лет.

Большое внимание уделяется цифровизации и автоматизации различных полевых задач — это упрощает труд механизаторов и способствует росту производительности. Повысить эффективность и без того мощных сельскохозяйственных машин можно с помощью цифровых систем Ростсельмаш. Все технологии объединяет платформа РСМ Агротроник, модули которой можно использовать как по отдельности, так и в связке друг с другом. Например, опция РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль дает возможность трактору плавно заходить в поворот и передвигаться с точностью до 2,5 см.

В целом, платформа позволяет на расстоянии контролировать технику, анализировать урожайность, задавать маршрут нескольким единицам машин одновременно, учитывать время работы и объем обработанного механизатором поля, а также анализировать проделанную в текущем году работу, чтобы внести корректировки и достичь более высоких результатов в следующем сезоне.

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