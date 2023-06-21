Загородные дома чаще всего страдают от пожаров, причем, в отличие от лесов, — не только в жару. Неправильное отопление, "косяки" проводки, неосторожное обращение с огнем, курение… 47News и "Росгосстрах" рассказывают об этом виде ущерба и способах его возмещения.

В первом квартале 2023 года "Росгосстрах" во всей России выплатил почти 376,5 млн рублей по договорам страхования домов и дач, из них более 21 миллиона — в Петербурге и Ленобласти. Это самый большой показатель среди отечественных страховщиков — об этом свидетельствуют обнародованные 7 июня Банком России статистические показатели рынка за январь-март.

1,875 трлн рублей составляет, по данным Банка России, общий объем ответственности "Росгосстраха" по договорам страхования строений на 31 марта 2023 года.

Анализ страховых случаев показывает, что самое разрушительное событие — пожары. Огонь зачастую уничтожает дом или дачу целиком, в квартирах выгорает все имущество, поэтому и размер ущерба обычно гораздо больше, чем при подтоплениях или ураганных ветрах. Докажем цифрами: в прошлом году 29,3% страховых случаев с недвижимостью, которые урегулировал филиал "Росгосстраха", пришлось на пожары. А сумма возмещения по ним составила порядка 86% из общего объема выплат по договорам страхования жилья и домашнего имущества. Это отметил директор филиала компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Кирилл Павлов и добавил: "В этом году ситуация схожая: на четверть (26,4%) "пожарных" заявлений от наших страхователей приходится те же 86% выплат".

По словам Кирилла Павлова, самая крупная выплата в этом году составила 3,6 млн рублей. Компания полностью возместила клиенту из Пикалевского района ущерб от пожара, уничтожившего его дом. Однако в среднем по региону страховая сумма по договорам страхования домов и дач составляет 1,65 млн рублей. Это не так уж и много для одного из самых экономически развитых регионов страны. То есть, по мнению эксперта, собственники далеко не всегда при заключении договора указывают реальную стоимость недвижимости и не задумываются, хватит ли выплаты по полису, чтобы полностью возместить ущерб. При незначительных повреждениях — наверняка, но если случится все тот же пожар…

"Достаточно заглянуть на строительный рынок или посмотреть на цены на стройматериалы в интернете, чтобы понять, почему надо страховать свой дом или дачу по их реальной стоимости — только в таком случае страховое возмещение поможет быстрее вернуться к привычному образу жизни, — уверен Кирилл Павлов. — Если собственник пытается сэкономить при оплате полиса, занижая страховую сумму, он тем самым снижается эффективность финансовой защиты своего имущества".

Последствия подобных решений "Росгосстрах" фиксировал и в этом году. Так, клиенту из Всеволожского района за сгоревший дом компания выплатила полную страховую сумму по договору — 450 тыс. рублей. При этом рыночная стоимость строения составляла около 1,5 млн.

Страховщики отмечают, что владельцам недвижимости не менее важно страховать помимо имущества еще и гражданскую ответственность перед соседями. Конечно, это более актуально для собственников квартир в многоэтажных домах, где самые распространенные страховые события — заливы, и есть риск затопить и свое жилье, и соседей. Но и для хозяев дач или частных домов защита ответственности перед окружающими лишней не будет. Конечно, на лесные или ландшафтные пожары повлиять сложно, но нередко возгорания происходят из-за неаккуратности, от мангалов, печей, пала травы на участке. С учетом плотности застройки, особенно в "шестисоточных" СНТ, огонь часто перекидывается на близлежащие строения. И в такой ситуации виновнику приходится ломать голову не только, как свое жилье отстраивать, но и как соседям ущерб возмещать.

"В ряд современных продуктов страхования жилья нашей компании риск гражданской ответственности перед третьими лицами уже включен, — рассказал Кирилл Павлов. — По умолчанию он небольшой, но лимит по нему можно увеличить до актуальных для себя значений".

Как отметил директор филиала "Росгосстраха", хотя в последние годы и большие пожары, и стихия обходили регион стороной, все больше жителей осознают важность страхования недвижимости. И эта тенденция наблюдается не только в нашем регионе, но и по всей стране. Так, темпы роста сборов по страхованию жилья и домашнего имущества россиян в первом квартале этого года в компании составили 106% по отношению к аналогичному периоду 2022-го.

"Экономическая и внешнеполитическая ситуация заставляет людей лучше слышать наших агентов, когда те обращаются к ним с предложением застраховать недвижимость, — считает Кирилл Павлов. — К тому же расходы на страховой полис — плановые для семейного бюджета, они составляют от 0,7% до 2% страховой суммы в год. Полис можно купить и в рассрочку. А вот если с домом вдруг что-то произойдет, потребуются несопоставимо большие суммы".

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Лицензия Банка России на осуществление страхования ОС № 0001 — 02 выдана 23 декабря 2019 года. Лицензии Банка России на осуществление страхования СИ № 0001, СЛ № 0001, ОС № 0001 — 03, ОС № 0001 — 04, ОС № 0001 — 05 и на осуществление перестрахования ПС № 0001 выданы 6 июня 2018 года.