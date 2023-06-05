Деньги отняли как в 90-е, фирма рухнула. 47news раскопал историю: с погоней, угрозами и блатными разборками в бане. Оказывается, и в 2023 году тебя могут раздеть до трусов в прямом и переносном смысле.

Шесть лет дельцы ждали, когда небольшая фирма начнет зарабатывать крупные деньги. А потом топорными методами забрали все, в том числе честное имя владельца. После года схватки тот уверен: защитить бизнес в наши дни крайне сложно, даже во второй столице России.

В центре истории — петербургская компания "Инженерная группа", занималась производством электромонтажных работ. В 2014 году ее создали Игорь Катаев (доля в УК 51%) и Алексей Пыжов (49%), он же стал генеральным директором. Партнеры общались на "вы", отношения были деловые и доверительные.

"Я вложил в бизнес 4 миллиона, Пыжов — 500 тысяч. Я думал, что, будучи владельцем большей доли компании, могу ни о чем не волноваться. Я был дурак", — вспоминает Катаев.

Доверяя партнеру, в 2017-м Катаев, особо не глядя, подпишет согласие на изменение устава компании. С этого момента он потеряет право менять гендиректора. Эта ошибка спустя несколько лет будет стоить ему более 100 млн рублей. По СПАРК оборот фирмы в 2021-м составил 482 млн, в 2022-м, когда ее растерзали, пошли убытки на 1,82 млн. В 2023-м актива считайте, что нет.

Постепенно компания обросла репутацией, следом пришли дорогостоящие проекты с крупнейшими корпорациями: "Хендэ Мотор", "Ниссан", "Бош", "Сименс", "Бонава". Все заработанные деньги пускали обратно в оборот. Где-то между ними Пыжов привел на пост гендиректора Николая Травина, а позже продал ему свою долю.

— По факту в нашей работе не изменилось ничего. Я по-прежнему решал все вопросы с Пыжовым, к нему же меня отправлял и Травин. Еще несколько лет нормально все шло, — рассказывает мой собеседник.

— И ничего не заподозрили? — не поверил журналист 47news.

— Привык доверять людям. Работа с корейцами меня приучила, что иногда данное слово и пожатие рук важнее подписи в контракте. Так и жил, — развел руками предприниматель.

В начале 2022-го на счету фирмы лежали заработанные за последние четыре года 120 миллионов. Новых проектов не предвиделось, и Катаев предложил распределить прибыль. Тогда-то деньги и стали уходить на сторонние счета, а сам бизнесмен потерял доступ к банк-клиенту. Заблокировать счет он успел, когда на нем осталось менее 60 млн.

"Мне сразу стали поступать угрозы с требованием разблокировать счет. Потом Травин назначил встречу, я думал в каком-то офисе, а оказалось — баня. На входе — нервные молодчики в кожаных куртках, заставили раздеться до трусов. Говорили, что боятся прослушки. В парной сказали, что я должен забыть о деньгах, тогда Травин спустя время перепишет на меня свою долю. Я был страшно напуган, и после встречи сразу написал заявление в полицию", — вспоминает Катаев.

Надо сказать, что наш собеседник — невысокий, крайне худощавый. "Постоять за себя не приходилось. Законопослушный и неконфликтный, у меня даже автомобильных штрафов нет", — такое дал резюме.

Пока шло расследование (уголовное дело с мая 2022-го по февраль 2023-го возбуждали и отменяли несколько раз), Травин как совладелец и гендиректор получил доступ к счету. Постепенно с него ушло все.

В материалах уголовного дела (есть в распоряжении редакции) упоминаются четыре компании, которым переводились средства со счета "Инженерной группы". По СПАРК, ООО "Миленс", ООО "СК" и ООО "Норд-сервис" зарегистрированы в Василеостровском районе Петербурга, ООО "Рафком" — в Шушарах. У "Рафком" и "СК" один руководитель — Дмитрий Касач. Все компании связаны с торговлей, установкой и ремонтом различного оборудования и стройматериалами. "Миленс" уже ликвидируется.

В феврале 2023-го расследование дела взяло на контроль Главное следственное управление петербургского главка. Тогда же в жизни Катаева появились люди "как из фильмов про бандитские 90-е".

"Я таких в реальной жизни не видел никогда. Здоровенные лбы, у одного — шрам на все лицо. Гнались за мной на машине, потом зажали в каком-то тупиковом дворе. Угрожали, требовали отозвать заявление", — рассказал он.

одного из амбалов предприниматель успел сфотографировать



Во время разговора Катаев смог в кармане включить диктофон. На записи сквозь постоянную нецензурщину с трудом пробиваются ясно выраженные мысли:

"Ты огребешь кучу проблем, там столько людей завязаны. Делай выводы, с тобой потом будут другие люди разговаривать. И я с тобой буду по-другому разговаривать", — судя по интонации, говоривший явно не шутил.

zap.mp3:



— Вы уже знали, что денег на счете нет. Почему не сломались? — поинтересовался автор.

— Эта компания — мое имя. Я должен ее вернуть и восстановить. Если уступлю, буду унижен и растоптан на всю жизнь. Еще я хочу, чтобы виновные сели, — в голосе субтильного с виду собеседника проступила непривычная твердость.

— За родных не боялись? (у Катаева есть жена, пожилая мама. Детей нет).

— Боялся. Застраховал все, что мог, поставил дом под охрану. Уговоры жены на меня не подействовали.

16 мая Пыжова и Травина задержали, а потом суд отправил их в "Кресты" до 25 июня. Оба обвиняются в мошенничестве и краже в особо крупном размере в составе организованной группы. Но полбеды еще осталось: следствию нужно понять, куда ушли деньги с подставных фирм.

"Инженерная группа" существует, но не работает, сотрудников сократили. Катаев похудел на 5 килограмм, вся его жизнь — суды. Судился из-за отмены уголовного дела, потом — со своей же компанией из-за зарплаты (долг — более 3 миллионов), есть иск к фирмам, куда выводились деньги, еще отбивается от претензий бывших контрагентов (авансы шли на раздербаненный счет).

Пока везде побеждает. Но понимает, что тех денег не вернуть. Есть шанс компенсировать какую-то часть с имущества подельников — оно арестовано (у Пыжова, говорит, нашли несколько дорогих иномарок и квартир). Еще будет моральное удовлетворение. Но им одним поруганную компанию не восстановить.