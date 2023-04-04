47news не докажет, но не опровергнет, что во всеволожском музее сегодня выставлены личные вещи родственника президента Украины. Его дед и погибший под Ленинградом в 1942 году летчик — оба ушли на войну из Кривого Рога и награждены орденами Красной звезды. Сопоставьте сами.

В музее "Битва за Ленинград" (Ленобласть, Всеволожск) 5 апреля представили два отреставрированных самолётов Великой Отечественной - штурмовика ИЛ-2 и истребителя МИГ-3. Их восстановили при поддержке холдинга "Бронка Групп".

Генеральный директор ЗАО «СММ», директор музея Олег Титберия, глава холдинга «Бронка Групп» Никита Муров

По данным нашего издания, также в коллекции появились личные вещи летчика Алексея Алексеевича Зеленского - лётная книжка, серебряный портсигар, комсомольский билет.



Личные вещи летчика Зеленского

Последним местом службы старшего сержанта Зеленского стал 160 истребительный авиаполк Волховского фронта. Он родился в 1922 году в городе Кривой Рог на Украине.

Так уж устроена история, что дед президента Украины родился там же в 1924-ом. Семен Зеленский тоже воевал, награжден двумя орденами Красной Звезды.

И Алексей Зеленский был представлен к ордену Красного Знамени. В его наградном листе указано: "8 мая 1942 года при сопровождении "Пе-2" в район Кириши, храбро дрался в воздушном бою, где участвовало до 20 самолетов с обоих сторон, из-за поверженного бензобака — вышел из боя. При перетягивании на свою территорию — встретил Henkel—126, несмотря на струю бензина из пробитого бака — двумя прицельными очередями сбил его".

Летчик не успел получить орден, 12 июня 1942 года его самолёт ЛаГГ-3 был сбит. Фрагменты и останки обнаружены в 2018 году участниками экспедиции "Волховский фронт. Чудово". Поисковики нашли личные вещи и документы, которые были переданы в лабораторию, где их удалось расслоить и прочесть. (Летчика захоронили в Новгородской области с воинскими и церковными почестями).

Руководитель музея Олег Титберия показал и результаты восстановления двух советских самолётов — штурмовика ИЛ-2 и истребителя МИГ-3.





Восстановленные самолеты

"МИГ-3 нами восстанавливается в память о герое Советского Союза Алексее Севастьянове. 4 ноября 1941 года Севастьянов таранил на довоенном биплане И-153 тяжёлый немецкий бомбардировщик Heinkel He 111, который упал в Таврическом саду", рассказал Титберия.

В свою очередь, одноместный штурмовик ИЛ-2 принадлежал летчику Анатолию Кожину. 30 августа 1942 года самолёт Кожина был атакован четырьмя истребителями Fokker D.XXI. Кожин сбил Fokker, но сам не дотянул до аэродрома. ИЛ-2 упал в болото Неодолимое недалеко от Ржевского полигона. Он был кавалером трёх орденов Красного Знамени.