Петербуржец очаровался Карелией и вложил в нее $1 млн. Получил землю в 25 раз дешевле, иск на 500 млн и уголовку. История потрясает доверием к интернет-партнерам.

Петербургский бизнесмен Василий Зуев, наверняка, с тоской ожидает, чем закончится уголовное дело о покушении на мошенничество, недавно возбужденное в отношении него полицией Петрозаводска. Впрочем, после тяжб на годы новость вряд ли его удивила. А начиналось все красивейшим инвестиционным образом.

- Летом 2014-го я поехал с друзьями посмотреть Карелию, отдохнуть. Под Лахденпохьей. Дикий туризм, прелестно. Там национальный парк Ладожские шхеры. И так меня очаровала карельская сказка, что решил купить землю, построить дом. Тем более, слышал, что знакомые так делали.

Зуев владеет офисно-производственным зданием площадью 50 тысяч квадратов и 10 га земли под ним на севере Петербурга. По оценке владельца, ценой около 3 млрд. Доход - от аренды.

Коммерсант поручил помощнице подобрать в интернете предложения. Она нашла компанию "Юниверс" с земельным банком 200 Га. Как раз там, где понравилось. На Зуева вышел предприниматель из Лахденпохьи Артур Ольгский.

- На лодке меня повезли, показывать с воды. Очень красиво, сакральные места. Рассказывали еще слаще. Я уже представлял свой дом. Там же устроили мне пикник. Так сказать, все в теплой, дружественной атмосфере.



слева Зуев, справа Ольгский/ фото предоставлено Василием Зуевым

Одна незадача - земля сельхозназначения, а значит, строить на ней нельзя. Но новый знакомый говорил, что все схвачено, вопрос перевода в землю под индивидуальное жилое строительство будет решен по щелчку. Вторая запятая - отсутствие дороги и электричества. На это тоже было готово предложение — за умеренные деньги все сделает местная компания. (То, что прокладывать дорогу по гослесфонду, - авантюра, на тот момент в голову Зуеву не пришло).

- Они мне показывали - дорогу уже начали строить. Техника там действительно стояла. Это потом выяснилось, что не заплатили подрядчику 60 млн, а дорога так и не узаконена. Но тогда говорили - у них все хорошо со связями в правительстве Карелии, а на местном уровне еще лучше - и с полицией тоже. И с энергетиками. Рассказывали, что к ним приезжают отдыхать Николай Патрушев и в свое время министр МВД Нургалиев не прочь был поохотится. Козыряли.

Документы на землю наш собеседник проверил, все чисто - сельхозка, поля внутри гослесфонда. Ударили по рукам. Юридически - заключили с ним договор на оказание услуг: перевод земли под ИЖС, строительство дороги, проведение электричества. Обещали сделать за 6 месяцев. Зуев заплатил за 1 гектар примерно 10 тысяч долларов официально и еще 90 наличными. (Что касается такой диспропорции в ценообразовании, то так бывает в Ленобласти).

- Отношения уже были доверительными, я и в гостях дома у них был. Звонили регулярно, приглашали на рыбалку. В этом маркетинге участвовал партнер Ольгского, Виктор Авдокин, тоже местный предприниматель.

По словам Зуева, через несколько месяцев раздался звонок - денег на дорогу не хватает и с переводом земли возникли заминки. Но проблемы решаемые же.

- Чтобы закончить дорогу, предложили купить еще земли. Мол, зачем тебе соседи - неизвестно кто под боком. Что-то я начал подозревать, но согласился, купил еще на 400 тысяч долларов. Пришли и в третий раз: говорят, вот, смотри, столбы под электричество уже поставили, надо с энергетиками решать. А с землей вот-вот: кадастровые работы ведутся. Я уже как собака, которая колбасу на веревке проглотила, - не выплюнуть. Согласился, - грустно, но все же улыбается Зуев.

47news обязан оценить его самоиронию после того, как он расстался даром с такими суммами. Обычно юмор в таких местах исчезает.











фото предоставлено Василием Зуевым

Пошел четвертый заход. Предложили Зуеву историю помасштабнее - девелоперский проект на целый полуостров и причем там же. Попросили 220 млн рублей.

- Я уже понимал, что влез по самые уши. Но если выскочу, то останусь с ничего не стоящей сельхозкой без коммуникаций. Сказал, что в руки денег им не дам, давайте привлекать управляющую компанию. Я внес со своей стороны в ее капитал 23 гектара, которые они мне доблестно продали, и 45 млн рублей. Они - свои 60 гектар и настояли, что их компания будет подрядчиком. Сделали со своей стороны выгодоприобретателем упомянутого Авдокина.

- А он зачем понадобился? - не удержался 47news.

- Мне его товарищ - Ольгский рассказал жалобную историю. Мол, все под богом ходим, вдруг я умру, а это мой друг детства. Мд-а-а, - протянул Зуев.

- Мд-а-а-а, - эхом не удержался я.

Дело двигалось с трудом, карельские партнеры стали пропадать со связи. Короче: вот так и начали судиться. Тяжбы растянулись на годы, иски сыпались словно из мешка. Примечателен один из них - Зуеву предъявили 486 млн рублей упущенной выгоды. Мол, из-за него его партнеры не заработали очень приличные деньги. Суд наложил обеспечительные меры, сняты только месяца три назад. Все суды Зуев выиграл, на сегодняшний день у одного из его оппонентов процедура личного банкротства. Но теперь прилетело ему еще и уголовное дело.

47news связался с Артуром Ольгским и спросил, что он думает по поводу всей этой истории. Собеседник был краток.

- Сейчас идет следствие. После окончания я вам обязательно все расскажу. Всего доброго, - ответил он и ушел со связи.

Повод возбудиться нашелся - трактор работал не там, где надо, а подстроил это сам Зуев. Так что Зуев сам мог нанести ущерб общему благу.

- Меня даже допросили. Начальник по расследованию преступлений в предпринимательской сфере всей Карелии. Но в конце сказал, что компьютер сломался, и протокола допроса не будет. Больше не звонит, - вспоминает Зуев, а я верю именно в то, что компьютер сломался. В жизни все случается именно так, а уже мы потом раскрашиваем ее в конспирологические цвета.

Партнер Ольгского, Виктор Авдокин, был не расположен к разговору, но поговорил. Но , мягко говоря, расплывчато.

- Идет следствие, есть определенные документы, которые имеют место быть. Давайте дождемся определенных вещей, которые где-то как-то произойдут. ...Все эти громкие вещи, нацпарк, не хочу быть голословным, давайте не будем сотрясать воздух, - попрощался собеседник.

По предварительным данным, герой этого грустного фельетона Зуев - не один такой. Говорят, перспективную землю прикупил и топ-менеджер Газпрома, и владелец крупной фирмы по производству водонагревателей. Один даже построил турбазу, но с разрешительной документацией проблемы, а электричество получает от строительного вагончика, подключенного на физлицо.

- Вы же, наверное, человек крайне прагматичный? - только и пришло на ум, что спросить у Василия Зуева (Я хотел назвать его Васей, но так я бы выдал свое отношение к его доверчивости).

- Да, влип. Меня еще подловили, когда я из тяжелого банкротства выбирался, никак после кризиса 2008 от долгов отряхнуться не мог. МВД и ФСБ как на работу ко мне ходили. Кстати, и землю приходилось поэтому на мать оформлять. Все давно выправилось, но тогда была жара.

- А не пробовали узнать на первом этапе, что за люди? — спросил я, понимая, что данная моя интонация явно несет в себе язвительность.

- Посмотрел, что документы на землю реальные, а дальше не стал разбираться.

- Сколько потратили и что имеете в итоге?

- Земля стоит, дай бог, миллиона три. Рублей! Со всеми юридическими издержками потратил около 1 миллиона. Долларов!

Занавес. Овации. Извини, Василий Зуев, но мне пришлось похлопать.