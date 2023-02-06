Первый автобус со школьниками из Мурино проехал по маршруту "Дороги жизни". Фактически это начало нового проекта правительства Ленобласти и бизнеса по формированию общей гордости. Как это должно работать в сознании детей из ближнего зарубежья, узнал 47news.

Для 30 детей из 2-4 классов Муринского центра образования №4 организовали автобусную экскурсию по начальному участку "Дороги жизни". Так, 7 февраля историки Государственного музея истории религии объясняли школьникам понятия Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной и даже смысл народного ополчения в Смутное время. По информации нашего издания, это, своего рода, пилотный проект Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области при поддержке холдинга "Бронка Групп", в составе которого есть и известный Единый миграционный центр в Петербурге.

В целом же — это продолжение программы по социально-культурной адаптации детей иностранных граждан. В данном случае финальной точкой маршрута стал музей "Битва за Ленинград", где находится одна из крупнейших частных коллекций военной техники времен войны в России, собранная на средства бизнеса.

Фото с экскурсии

- Если ребятам в доступной форме показать, что к победе над фашизмом вместе с русскими шли и узбеки, и таджики, что у нас есть общая история, то у них родится причастность к судьбе государства, где они учатся, а их родители — работают. Да, это формирование общего чувства гордости, а значит - меньше конфликтов, меньше проблем с другими школьниками, - прокомментировал задачу генеральный директор холдинга "Бронка Групп" Никита Муров, добавив: "Искренне считаю, что сегодня бизнесмены должны помогать государству от поддержки СВО до социальных программ".

Справка

"Холдинг "Бронка Групп" и Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области инициировали создание программы социально-культурной адаптации детей иностранных граждан три года назад. Целью стало обучение младших школьников из стран СНГ русскому языку и культуре речи, истории двух регионов. К разработке были программы привлечены специалисты кафедры межкультурной коммуникации РГПУ им. А. И. Герцена и Государственного музея истории религии.

Первые уроки прошли еще в марте 2020 года, до закрытия школ на карантин в связи с пандемией COVID-19. Пилотной площадкой программы стала школа-технопарк "Центр образования "Кудрово", где на 3000 учащихся приходится 300 школьников из стран ближнего и дальнего зарубежья.

По предварительным подсчетам, в Петербурге и Ленобласти проживает более 12 000 детей мигрантов.

