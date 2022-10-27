Почти 30 тысяч жителей Ленинградской области искали в уходящем году новую работу. Это официальные данные комитета по труду. Где ждут соискателей и на какую зарплату? Какие сферы интересны будущим работникам? Эксперты отмечают несколько тенденций.

Взгляд "сверху"

В региональном правительстве оценивают ситуацию как стабильную*, с ним солидарны эксперты. Так, например, в рейтинге регионов по рынку труда Ленинградская область вошла в первую семерку, оказавшись между Красноярским краем и Свердловской областью. Авторы исследования оценивали зарплату, условия труда, занятость, а также спрос на рабочую силу по шкале от 1 до 100. Результат ЛО — 74,2 балла**. Весьма неплохо. Но это всё крупным планом. Давайте перейдем к конкретике.

Кого ищут работодатели в Ленинградской области

Так как сегодня всё больше компаний "хантят" сотрудников через специализированные онлайн-платформы, мы обратились к аналитике одной из таких площадок — Авито Работы. Здесь размещены свыше 2 млн вакансий, из них более 137 тысяч — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В каких работниках больше всего нуждается бизнес? Нам предоставили статистику по группам профессий за январь-сентябрь 2022 года. Указанные проценты — это доля от общего объема предложений в регионе: 28% — производство, сырьё, сельское хозяйство; 15% — строительство; 15% — продажи.

В Петербурге, кстати, лидируют те же отрасли, но в несколько другом порядке: 13% — продажи; 12% — производство, сырьё, сельское хозяйство; 12% — строительство.

Представители площадки отмечают: общее число вакансий из Ленобласти на платформе за январь-сентябрь выросло на 20% к тому же периоду прошлого года.

"Если в 2021 году на фоне роста объёмов жилого и нежилого строительства в регионе чаще всего размещали объявления в группе профессий "Строительство", то сейчас лидерство по доле вакансий принадлежит группе "Производство, сырьё, сельское хозяйство", — отмечает директор по развитию платформы Авито Работа Дмитрий Пучков. — Тенденция характерна для всей страны и связана с активным развитием промышленного производства".

Лидеры по общему количеству предложений после Санкт-Петербурга — Мурино, Гатчина, Всеволожск и Выборг: в каждом из этих городов в текущем году были размещены более тысячи объявлений.

Интересы соискателей

А где хотят трудиться и зарабатывать жители Ленинградской области, и чем они руководствуются при выборе работы? По оценкам экспертов рынка труда, лидерами по количеству откликов в январе-сентябре стали производство, сырьё, сельское хозяйство (23% от всех запросов в регионе). Как видим, спрос совпал с предложением. В Петербурге соискатели чаще откликались на объявления в группе профессий "Строительство" — 19%.

Ежемесячно на Авито Работу заходят более 20 млн пользователей по всей стране. По словам соискателей, интернет становится удобным инструментом, где можно решить любую задачу за пару кликов: от заказа продуктов до оформления ипотеки и трудоустройства. Этим объясняется такая большая аудитория.

Наталья из Гатчины нашла на платформе работу делопроизводителем в мебельной фирме и отмечает, что ускорить поиск вакансии помогло разнообразие фильтров. Там, например, есть возможность отсортировать предложения по графику работы, зарплате, наличию опыту, удаленности от дома и т.д.

Интересно, что в последнее время соискателям становится важнее не просто найти стабильную работу быстро, но и сделать это без риска. Крупнейшие job-площадки повышают безопасность поиска на своих платформах, проводя для этого дополнительную проверку работодателей на благонадёжность.

Специальный бейдж "Компания проверена" на Авито Работе, к примеру, говорит о том, что такому работодателю можно доверять. А значок "Есть мнения о работодателе" — что о таких компаниях их нынешние или бывшие сотрудники оставили отзывы. Можно прочесть как оплачивается труд, соответствует ли размер зарплаты изначально указанному в вакансии, вовремя ли происходят выплаты, оплачиваются ли переработки и т.д. Это упрощает поиск работы для всех — и для уже состоявшегося профессионала, и студента, и пенсионера, и для женщины в декрете, и для многих других.

А что с зарплатами?

Комитет по труду Ленобласти, ссылаясь на данные Петростата, называет такую среднюю сумму заработка — 58 650 рублей.

Авито Работа предпочитает оперировать понятием "медианная зарплата". Это сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников. За январь-сентябрь она составила 47 500 рублей (для сравнения: в Петербурге — 55 000 рублей). По сферам расклад выглядит так: в производстве и строительстве предлагают по 55 000 рублей, в продажах — 38 230 рублей. Самые высокие зарплаты в сфере автомобильного бизнеса — 63 500 рублей.

Самые щедрые работодатели Ленобласти, если судить по онлайн-платформе, находятся в Гостилицах (медианная зарплата 75 000 рублей), Русско-Высоцком (70 000 рублей), Усть-Луге (67 500 рублей), Войсковицах (62 500 рублей) и Буграх (60 000 рублей).

Впрочем, на платформе есть вакансии, в которых заявлена зарплата и выше — в районе 100 000 рублей. Это не только вахта вдали от дома — мы выбрали те примеры, где трудиться предстоит в пределах родной области: водитель на самосвал — от 135 000 рублей, механик — от 120 000 рублей, работник склада — до 100 000 рублей.

Кстати, у всех этих вакансий есть отзывы. Это удобно, поскольку одни люди помогают другим сделать более уверенный выбор будущего места работы.

А вот, например, варианты с неполным днем, которые подойдут маме в декрете: администратор чатов на дому — 34 000 рублей; старший менеджер по обслуживанию в банк — от 53 600 рублей; копирайтер удаленно — до 5000 рублей за смену. Много предложений и для студентов: заправщик АЗС — от 30 000 рублей; расклейщик объявлений — до 1 500 рублей за смену; доставка документов — до 85 000 рублей.

Так что найти работу вполне реально — и с опытом, и без.

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** Рейтинг регионов по рынку труда РИА Новости составлен по итогам 2021 года. Познакомиться с текстом можно здесь.