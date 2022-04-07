Кризис — не кризис, но если на нынешнем месте работы условия перестали устраивать, надо искать новое. И даже если оно до сих пор не нашлось, не стоит унывать: рассказываем, что можно сделать, чтобы получать конкурентоспособную зарплату на нужной должности.

Что творится на рынке?

Трудности при смене или поиске работы сейчас вполне предсказуемы. Изменившееся экономическое положение несколько поменяло и ситуацию на рынке труда. Со смягчением пандемийных ограничений компании и соискатели активизировались, однако теперь жители региона стараются сохранить текущее место работы.

Статистика рынка труда по Ленинградской области (по данным Авито Работы) В марте в Ленобласти количество вакансий и откликов на них выросло в полтора раза в сравнении с прошлым годом. Самые востребованные отрасли — треть всех вакансий — в продажах и сфере логистики и транспорта. 20% вакансий предлагают для тех, у кого нет опыта работы , а 13% вакансий — на производстве. Из числа всех соискателей 14% ищут на Авито работу на производстве, по 11% в продажах, строительстве и логистике. По сравнению с февралем количество вакансий в марте уменьшилось незначительно — на 5%. А вот активность соискателей сократилась: откликов на вакансии стало меньше. Люди продолжают работать на своих местах, не рискуя менять работодателя.

Между тем, соискателям очень важно, если уж они решились на перемены, отличить порядочного работодателя от недобросовестного. Чтобы он вовремя выдавал зарплату, официально оформил все документы о трудоустройстве, оплачивал больничный и отпускные и т.д. То есть, чтобы можно было достаточно уверенно чувствовать себя в это неспокойное время.

С чего начать?

Для начала человеку стоит определить, что он может и умеет. И что ему важно, если смотреть на вещи реально. Кому-то будет существенна только зарплата — неважно, что до места работы придется долго и неудобно добираться. Кто-то может искать работу только рядом с домом. Кому-то подходит вахтовый метод или работа "в полях", а кто-то обращает внимание на график — нормированный или нет, гибкий или строго закреплен, 5/2 или 2/2.

stock.adobe.com

Ещё один обязательный шаг — подготовить резюме. Оно должно быть максимально информативным, но при этом кратким, без грамматических ошибок и с фотографией в деловом стиле.

Чтобы правильно составить резюме, есть несколько простых советов. Они отличаются в зависимости от характера работы, поскольку в каждой профессии есть свои тонкости. Авито Работа делится такими рекомендациями в своих материалах.

Теперь можно приступать непосредственно к поиску вакансий. В интернете сейчас есть много площадок, где публикуются объявления о найме. И тут главное — использовать надёжный сервис для соискателей и работодателей.

Определяем правильный сервис

Во-первых, job-платформа должна быть специализированной и хорошо известной. У сервиса Авито Работа не только большое количество объявлений (более шести тысяч по Ленинградской области на момент написания статьи), но и релевантный поиск, который по ключевым словам выдаст соискателю только нужное.

Вторая составляющая успеха: гибкая и удобная система фильтров. Они помогут найти нужную вакансию по нескольким критериям — например, учесть одновременно отсутствие ограничений по возрасту и возможность приема без опыта. Над поиском есть список популярных направлений, к которому тоже стоит обратиться.

Для тех, кому особенно важно работать в удобном месте, вакансии размещены на карте.

А еще хорошо бы возложить на сервис часть работы по проверке работодателей на надежность — чтобы он помог минимизировать финансовые и юридические риски.

При поиске на Авито Работа обращайте внимание на отметку "Компания проверена" возле названия фирмы. Такое юридическое лицо проверено по официальным базам и действительно существует: работает больше полугода, не является банкротом, исправно платит налоги и не меньше трех месяцев размещает объявления на Авито Работа. Так отсеиваются компании-однодневки и фирмы на стадии ликвидации.

Если у работодателя в последнее время были нарушения с предложением сомнительных услуг, упоминанием запрещенных товаров или дискриминационными условиями в вакансиях, то отметки ему не получить.

На что еще обратить внимание

— Убедившись, что потенциальный работодатель благонадежен, нужно очень внимательно ознакомиться с описанием вакансии и требованиями к будущему работнику. Это область ответственности самого соискателя.

— Лучше проявить бдительность, если в описании высокая зарплата сочетается с нечетко определенным кругом обязанностей или не указана фиксированная часть будущего заработка.

— Стоит насторожиться, когда до заключения трудового договора предлагают предоставить скан паспорта, реквизиты банковской карты с CVV-кодом или оплатить вводное обучение.

Когда несколько вакансий выбраны, нужно послать на них отклики и готовиться к собеседованиям. Удачи!

Материал подготовлен специально для Авито Работа