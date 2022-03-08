Футбол любил, перед армией приложили в драке, но на суде простил обидчика. Послушайте, что отец говорит 47news о сыне. Обычный парень, но как необычно сегодня это читается.

В Доме культуры посёлка Кикерино 11 марта простятся с 20-летним пулемётчиком Пашей Познаненом. Он стал официально вторым из Ленобласти, погибшим в спецоперации. Так получилось, что отец воина Вадим Николаевич оказался чуть ли не последним в Волосовской округе, кто узнал, что его Павла больше нет.

В последние месяцы он после инсульта, всё по реабилитационным центрам, поэтому родственники, что уже несколько дней были в курсе, его жалели. В итоге про то, что случилось ранним февральским утром в первый день спецоперации, узнал только сегодня от старшего сына Максима. Потом позвонили из администрации и кингисеппского военкомата с понятными словами и предложением выбрать место захоронения.

- Директор нашей кикеринской школы, мой знакомый, говорит, мы портрет твоего Пашки рядом с твоей табличкой повесим, будете вместе. Я же почётный выпускник 1986 года, тоже вишу там. Мне не легче... К доктору потом сегодня пришел. А она мне: "Это вашего сына убили, я по фамилии догадалась". То есть и Волосово уже знает, и Гатчина. Наверное, в пятницу народу уйма придёт, - медленно рассказывает отец.

Собственно, воспитанием Павла он и занимался. С его матерью они десять лет как в разводе. В отличие от бати, кто был на передовом крае пионерии-комсомолии, его младшему сыну учёба не сказать, чтобы давалась.

- Я же с ним все домашние задания делал. Но школу, так скажем, не тянул он, не его это было, не очень легко ему учёба давалась. А математику так вообще не любил. Вот в футбол любил играть, но во дворе. Это отец у него был — местный Марадона, а он — нет. Но когда в армию уходил, говорил: "Отец, мы должны с тобой на футбол сходить, Чемпионат Европы один раз в Петербурге". В итоге выбрались на Польшу — Словакию, - вспомнил в разговоре с 47news Вадим Николаевич. Спустя пять дней после матча его призовут, а после в семье узнают про контракт.

В армию Паша из Кикерино попадет техником-механизатором. Профессию получил в Елизаветино, где филиал агропромышленного факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий. До этого была попытка стать квалифицированным электриком в училище в Кингисеппе. Туда он поступил сразу после школы за компанию с товарищами, но решил бросить спустя год. Последнее место работы — предприятие "Баррикада" в Гатчине - бывший домостроительный комбинат. Плюс халтура вместе с отцом на строительстве дач.

Несмотря на то, что учёбу Павел не особо тянул, это не мешало ему быть в любимчиках и у преподавателей, и у девчонок. Брал не знаниями, а душевными качествами.

- Опять же, сегодня его классный руководитель звонила раза три или четыре, просила меня не беспокоиться, что всё организует. Говорила, что все девчонки от него были без ума. Но жениться не планировал. Я ему так говорил: "Пашка, невесту я тебе лично выбирать буду". А он соглашался, но добавлял: "Тебе за меня стыдно не будет", - вновь вспомнил Пашку-старшеклассника отец.

При этом своего младшего сына он характеризует как "нешустрого" и абсолютно не приспособленного к жизни.

- Перед армией его хорошо так поколотили. Старший брат убежал, а он остался, вступился и ему досталось. Я в суде ему говорю: "Пашка, не прощай". А судья: "По мировому может разойдётесь?". Он и согласился. Все чеки от врачей хотел выкинуть. Или возьмёт и денег друзьям пораздаёт. Я ему говорю: "Пашка, ты что дурак? Ты вообще, как жить-то собираешься с такими принципами", - не понимал доверчивости своего сына Вадим Николаевич.

Последней вестью о себе воин Павел Познанен маякнул в январе своему старшему брату: "У меня всё хорошо, не переживай. Макс, я там, где быть должен".

Александр Калинин,

47news

Первым официально погибшим из Ленинградской области в спецоперации на Украине стал гранатомётчик из Лесогорского Дмитрий Федосеев. С ним простились 5 марта в Светогорске.