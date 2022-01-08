Зачем поверять счётчик газа, что это вообще такое и как всё правильно сделать — читайте в материале 47news. И пара слов для ленивых и Кулибиных.

Зачем мне думать о каком-то газовом счётчике и тем более знать, что такое «поверка»?

Как всегда, дело в вашем кошельке. Если вовремя не сделать эту самую поверку, показания счетчика не будут учтены, а значит, платить придётся по нормативам. Если у вас и плита, и колонка на газе — точно будет ощутимо. Причем никаких отсрочек по времени нет: норматив гарантирован с первого дня истечения срока последней поверки.

Если вы где-то слышали про перерасчёт — забудьте, не тот случай. Пересчитывать никто ничего не будет. По счетчику плату начнут начислять только с того дня, когда специалист компании-поставщика убедится, что поверка проведена.

Да что же это за поверка такая и для чего она?

Если формально, то «совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим характеристикам». Специалисты будут возмущаться, если мы по-обывательски назовём её проверкой счетчика на исправность, но мы-то не специалисты. Необходима она, чтобы убедиться: счётчик нормально работает и никого не обманывает при учёте проходящего через него газа. Поверка проводится в лаборатории.

Счётчики бывают разными, и интервал между поверками тоже — от 5 до 12 лет. То есть, хлопоты не частые. Интервал несложно найти в паспорте счётчика. Нюанс: срок считаем не от даты установки и начала работы, а от даты последней проверки. Первую делают на заводе-изготовителе, но продать-то счётчик могут и через год. В магазине лучше заглянуть в документы и уточнить дату, чтобы не купить слишком старый. Об этом стоит подумать и при покупке квартиры или дома с газовым счетчиком – пусть продавец предъявит его паспорт. Кстати, как вариант: можно не поверять, а заменить на новый.

А кто вообще отвечает за то, что проверка будет сделана вовремя?

Исключительно вы. Срок последней поверки указан в паспорте счетчика. Но для забывчивых компания – поставщик газа пишет данные о сроках на квитанциях за газ. Эту информацию легко найти в личном кабинете абонента, в мобильном приложении «Мой газ». Для особо занятых направляются уведомления на бумаге.

Ну хорошо, уговорили. Что делать-то, где проверять?

Например, в федеральном учреждении с замысловатым названием Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (полный перечень организаций размещен на официальном портале Росаккредитации). Запоминать название не надо, просто запишите адрес: Санкт-Петербург, улица Курляндская, 1. Это если вы живёте в Петербурге. Телефон справочной 8(800) 511−0−112, 8(812) 244−60−10. Надеемся, факсов в стране не осталось, но если вы ретроград, даже любопытно — попробуйте: 8 (812) 244−10−04. Всё же лучше на почту letter@​rustest.​spb.​ru А в разделе «Поверка счетчиков воды и газа» всё объяснено проще некуда.

Для жителей Ленобласти координаты такие:

Гатчинский филиал

Гатчина, проспект 25 Октября,42‑а

Тел.: (81371) 3−59−73

E‑mail: gatchina_​test@​rustest.​spb.​ru

Выборгский филиал

Выборг, улица Резервная,1‑а

Тел.: (81378) 9−17−59

E‑mail: vyborg@​rustest.​spb.​ru

Волховский филиал

Волхов, улица Авиационная,39

Тел.: (81363) 2−72−24

E‑mail: testvolhov@​yandex.​ru

Специально для Кулибиных: снимать и устанавливать счётчик самому нельзя. Пусть этим занимаются специалисты (все-таки не рецепт в ютубе подсмотреть — такая самодеятельность может закончиться не только штрафом, но и пожаром со взрывом).

Совет для прокрастинаторов: Если подходит срок, не затягивайте. Обратитесь заранее — за пару-тройку месяцев. В ковид-времена неизвестно, кто и в каком режиме будет работать.

Для забывчивых есть один-единственный лайфхак. Представим, что вас осенило: до истечения межпроверочного интервала осталось-то всего ничего. Поверить счётчик вы явно не успеваете, но вызвать специалиста для демонтажа — вполне. Щёлкаете акт работ на телефон и отправляете по электронной почте на квитанции. Можете и по старинке дойти до абонентского пункта. Что эти манипуляции дают? Платить вы будете не сразу по нормативам, а сначала по среднему. То есть плюс-минус столько же, сколько последние месяцы. Лайт-режим длится три месяца.

Ну вот. Сделали поверку-проверку. Что дальше?

Если результат положительный, межповерочный интервал продлевается на тот же срок, что определен заводом-изготовителем. Документы о поверке нужно закинуть на электронную почту, указанную в квитанции за газ. Если отрицательный, то без вариантов: прибор придется заменить (поищите в интернете специализированную организацию).

А еще счётчик может быть умным: не только измеряет, сколько газа вы сожгли, но и позволяет анализировать и прогнозировать, сколько истратите в дальнейшем. Исключаются и споры с поставщиком, чего и сколько он вам насчитал. В арсенале такого аппарата: электронный блок управления, корректор (повышает точность измерения при перепадах температуры и давления), достойный аккумулятор и модуль связи с сим-картой.

Итак: поставил, настроил хоть ежедневную, хоть ежемесячную передачу данных себе на смартфон и поставщику и забыл о традиционных способах отправки показаний. Пока такие устройства стоят дороже обыкновенных счётчиков, но цена всё ниже. А если вы живёте в частном доме и газ идёт на отопление, то скупиться точно не стоит — может дороже выйти.

Кстати, такой мозговитый аппарат можно встроить в систему «Умный дом». Наряду со счетчиками воды и электричества это позволит контролировать расходы.

Не все понятно, где еще уточнить можно?

Если остались вопросы, по ссылке абонентские пункты «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Если хочется по душам, то справочная служба: 006 — с городских и 600−01−91 — с мобильных. Удачи.

Для тех, кто сочтёт экономию на газе мелочью, советуем вспомнить правила Уоррена Баффета. Первое — «Никогда не теряй деньги» и второе — «Никогда не забывай правило номер один».

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