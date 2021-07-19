Отпевание состоится в храме во Всеволожске. Все, кто хочет проводить Тамару - приходите. После прощания её увезут на малую родину, где тело предадут земле. Теперь в памяти - её смех и улыбка.

В среду, 21 июля, в Храме Троицы Живоначальной на Всеволожском проспекте, 64 состоится прощание с нашей коллегой Тамарой Сапожниковой. Церемония отпевания начнётся в 13:00 и продлится около часа. Похороны пройдут в Великих Луках Псковской области.

От редакции: В начале июня Тамара ушла с работы в последний раз, а вечером 18 июля умерла в больнице от осложнений, вызванных коронавирусом. Она всегда говорила, что у неё интересная жизнь, и она счастлива. Категорически не признавала чёрный цвет и уныние. Любила дочь и кота. Как ребёнок, радовалась красным розам и многочисленным друзьям. Много лет отдала журналистике. Всегда настаивала, что жить надо здесь и сейчас, не откладывать дорогие сердцу вещи на потом. Может, что-то чувствовала.

Больше мы её никогда не увидим. Теперь в памяти - её смех и улыбка.