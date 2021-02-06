Сильные морозы задержатся в Ленинградской области как минимум до середины следующей недели, предупреждает региональное ГУ МЧС.

Так, в понедельник, 8 февраля, на востоке местами ожидается понижение температуры воздуха до -25... -28 гр. На дорогах гололедица.

Во вторник, 9 февраля, температура снизится до -25...-28 градусов. На дорогах будет скользко.

В среду, 10 февраля, ночью местами ожидается понижение температуры воздуха до -27...-30 гр. На дорогах гололедица.

Спасатели предупреждают о возможности вероятности ДТП и других происшествий, а также возможных неполадках на объектах ЖКХ, замыкания ЛЭП и повреждении линий связи из-за неблагоприятных погодных условий.

"Чтобы избежать переохлаждения, нужно одеваться многослойно – так легче сохранить тепло. Важно держать в тепле ноги – здесь помогут теплые стельки и шерстяные носки. Не стоит выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа. Следует избегать контактов голой кожи с металлом. Стоит отказаться от металлических украшений – колец, серег. Кольца препятствуют нормальной циркуляции крови. Кроме того, металл быстро охлаждается и может "прилипнуть" к коже, вызвав холодовые травмы и болезненные ощущения", - напоминают в ГУ МЧС по Ленобласти.

В случае переохлаждения или обморожения нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.