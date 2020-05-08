Там где шли самые ожесточённые бои в 1941 - на переднем крае обороны Ленинграда - установлен постамент где поимённо перечислены погибшие советские бойцы.

Девятого мая на воинском захоронении “Лигово” на улице Народного Ополчения в Петербурге прошла церемония возложения цветов к обелиску. Здесь был передний край обороны Ленинграда, а сентябре-октябре 1941-го шли самый ожесточённые бои. Отсюда же в январе 1944-го 109 и 421 советские дивизии начали операцию по освобождению города от блокады.

По данным Военного комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов города на воинском кладбище “Лигово” захоронено 1008 павших бойцов. В преддверии 75 годовщины победы, на территории мемориала был установлен 13-метровый горизонтальный постамент из гранитных плит, на которых высечены имена погребённых. С просьбой об увековечивании имён в администрацию района ранее обращались ветеранские организации. Перед установкой, было проведено армирование основы и заливка бетонной стяжки. Работы продлились с 16 марта по 20 апреля.



















Фото: 47news

На мероприятии присутствовал глава администрации Кировского района города Сергей Иванов, начальник Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России Игорь Медведев с двумя офицерами и представители строительной компании “Возрождение”, которая откликнулась на просьбу администрации возвести постамент с именами.













Фото: 47news

Сам обелиск был установлен в 1983-1984 годах, а первый знак памяти из бетона в 1944 году. Является частью мемориала "Кировский вал", входящего в Зелёный пояс Славы Ленинграда. В январе 1944 года стрелковые корпуса 42-й армии начали отсюда наступление в ходе операции "Январский гром" по полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.