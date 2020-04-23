На Суворовском, 67 за выходные решат, как и надо ли прикрывать торговые сети, встречающиеся жителям Петербурга по пути на дачи.

В правительстве Ленинградской области прорабатывают вопрос, каким образом сократить образование большого скопления петербуржцев, которые с высокой долей вероятности приедут на свои дачи на майские праздники. Согласно одной из версий, рассматривается возможность ограничения деятельности магазинов на трассах, по которым обычно перемещаются дачники. Речь, прежде всего, идёт о крупных торговых сетях. Так, владельцев могут попросить провести в них санитарную обработку, которая продлится с середины дня 30 апреля по первую половину дня 1 мая.

- Конечно, речь не обо всех магазинах Ленобласти, - сказал по этому поводу 47news губернатор Александр Дрозденко.

По информации нашего издания, пока главы администраций районов представили в правительство список из более чем пяти сотен адресов, в которых обычно наблюдается краткосрочный наплыв петербуржцев во время праздников. Однако пока остановились на версии по определению перечня населённых пунктов, удобных для приобретения продуктов и товаров первой необходимости при следовании жителей на дачные участки. В нём — 111 населённых пунктов - центров муниципальных образований, то есть, чуть более половины от общего количества муниципальных образований в Ленобласти.

Начав изучать вопрос, вице-губернатор по экономике Дмитрий Ялов выяснил, что со стороны торговых сетей могут быть серьёзные претензии. В итоге, ему поручено до понедельника выработать схему, по которой будет возможно ограничение работы магазинов.

- Конечно, все магазины подряд в регионе никто закрывать не будет, - заверил он 47news.

Также на Суворовском, 67 добавили, что о конкретике можно будет говорить только после появления постановления на эту тему. Напомним, ранее Александр Дрозденко на заседании правительства призвал петербуржцев, отправляющихся в Ленобласть на майские праздники, купить продукты заранее, чтобы проезжать на участки транзитом, не останавливаясь в магазинах даже для покупки мелочей.