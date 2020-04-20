Депрессия не мешает бизнесменам Петербурга бодаться за здание в 10 тысяч квадратов. Story началась с веревки и мыла. Продолжение в арбитраже – online.

По данным сайта Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, с апреля на май перенесено рассмотрение иска о возврате 64-летнему петербургскому предпринимателю Виктору Коваленко прав собственности на ООО “С-Нева”. Компания в равных долях принадлежит 55-летнему коммерсанту Александру Жукову и британской West partnership UK Ltd. А та - сыну Коваленко. Иск подал финансовый управляющий личным банкротством Коваленко. Автор заметил нетривиальный нюанс: сам банкрот против.

- Я сейчас вспоминаю, как Жуков мне позвонил году так в 97-м. Говорит - сижу с верёвкой и мылом, возьми к себе. Если бы я знал, как всё сложится – жил бы в Сочи, - удалился Коваленко в философское прошлое при телефонной беседе с журналистом.

Конкретный экономический детектив начался в 2006 году, когда компания “Ротерманн-Рус”, подконтрольная Жукову и Коваленко, взяла кредит у шведского “Сведбанка” весом 2,5 млн евро. На эти финансы был построен автоцентр с паркингом в выгодной локации, на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта, рядом с метро "Звёздная". При реструктуризации кредита в 2008-2009 годах бизнесмены выступили поручителями. Тогда же они стали владеть 50 на 50 компанией “С-Нева”. Фирма стала единственным учредителем “Ротерманн-Рус”. Через пару лет партнёры продали свои доли упомянутому офшору, что логично – являясь поручителями, они отвечали перед банком всем своим имуществом, включая доли, а отдавать компанию, владеющую объектами недвижимости, очевидно не входило в их планы. Ещё через пару они не смогли распределить доходы.

фото с сайта sirius-rent.ru

По примерным оценкам, здание генерировало более 70 млн в год, что по тому курсу соответствовало двум миллионам долларов. Две трети выручки приносил Газпром, арендовавший два этажа. Монополия планировала выкупить здание, так как оно находилось вблизи имеющихся офисов и подходило под ее автохозяйство после переезда из столицы. Получаемого дохода вполне было бы достаточно для расчета с банком, на деньги которого и был построен автоцентр, но, похоже, не это было целью.

Вместо того, чтобы рассчитаться с кредитором и спокойно продолжать вести бизнес, было принято решение обанкротить компанию, и в конце 2012 в Арбитражный суд СПб и ЛО поступило заявление от ООО "С-Нева" о признании ее стопроцентной дочки банкротом.

В этот же период наступил пик ссоры партнеров, и пришелся он не на 90-е, когда все активные пользовались услугами силовых предпринимателей, вышедших из спорта. На их место встал другой инструмент – силовики с юридическими компетенциями. Так, в 2014 году полицейским следствием Московского района, по заявлению Жукова, возбуждается уголовное дело по мошенничеству в отношении Коваленко.

Так уж совпало, что принимал решение следователь Левченко. Это в конце 2017 года он был арестован после получения рекордной взятки в 500 тысяч евро. А тогда рядом с конфликтом стоял бывший сотрудник налоговой полиции Игорь Решетников (Жуков – бывший муж его сестры), по-взрослому влиявший на корпоративные споры и не только.

Параллельно Жуков попытался воздействовать по линии арбитража. Базой стали накопленные долги “Ротерманн-Рус”. По словам Коваленко, он фактически не участвовал в банкротном деле. Коваленко передавал собственные деньги из ячейки Жукову, а тот должен был гасить заем перед правопреемником банка, внося средства на счёт “Ротерманн-Рус”. Но делал он это якобы через договоры займа между ним и компанией. Таким образом, когда дошло до реализации объекта на торгах, Жуков предъявил требования кредитора. Однако конкурсный управляющий “Ротерманн-Рус” доказал в суде, что долги перед Жуковым являются фиктивными и искусственно создавались, чтобы оказать влияние на ход банкротства. В результате Жуков был исключен из числа кредиторов “Ротерманн-Рус”.

Заметим: несмотря на залог и кредит в "Сведбанке", Жуков и, кстати, Коваленко по инициативе Жукова (это уверенность Коваленко) обратились в суд, чтобы разбить обязательства перед банком. Когда проиграли в третьей инстанции, то тут же от "С-Невы" и подали на банкротство "Ротерманн-Рус".

Жуков и Коваленко - классические энергичные типажи 90-х. Первый занимался торговлей металлоломом и, если кто ещё помнит такое, заменителем сливочного масла - халварином. Второй, сняв погоны МВД, продавал на улице пригнанные из-за рубежа иномарки. Но если бизнес на бедности стал к новому веку чахнуть, то торговля машинами шла в рост. Так Коваленко взял Жукова в младшие, но партнёры.

Александр Жуков и Виктор Коваленко

Весной 2015 года Коваленко отвозят в "Кресты". Соответственно, Жуков получает единоличное влияние над ходом банкротства. Вряд ли он рассчитывал, что правопреемники банка, выкупившие право требования в связи с уходом "Сведбанка" с российского рынка, не захотят прощать долг. Так что недвижимость, построенная на кредитные деньги, ему не досталась.

В 2018 году Коваленко выслушивает приговор длинною в 5,8 лет и идет этапом в легендарный лагерь для бывших сотрудников в Нижнем Тагиле. Он же начинал с уголовного розыска, а закончил в РУОПе. В базе того уже забытого управления (она была украдена и до сих пор продается на "Юноне") журналист нашел информацию за его именем.

Через месяц Коваленко повезли обратно. По новому заявлению его бывшего партнера Жукова было возбуждено еще одно дело. Получается, не добил. Теперь его обвинили в обналичивании денег, полученных за аренду от Газпрома. Суд закончился необычно – оправдательным приговором. Коваленко отсидел 3,8 года и вышел летом прошлого года.

- Четыре года в тюрьме. Ответить не желаете? - Не хочу я мстить, – отмахнулся Коваленко, наверняка обдумывавший этот выбор раньше. -Но если уже вы спрашиваете, то могу сказать, что считаю этого человека глубоко непорядочным, способным переступить ради личной выгоды через все нормы морали и нравственности. В целях наживы или личной мести он может написать любое заявление в компетентные органы, дать любые показания следствию или в СМИ. Моя история - это прямое подтверждение. Чтобы установить единоличный контроль над банкротным процессом и забрать себе недвижимость, он сделал все, чтобы я оказался не на свободе.

По информации 47news, сегодня бизнес-центр принадлежит выкупившей его компании “Капитал-Инвест”. По словам Коваленко, ему и это уже совершенно не интересно, а финансовый управляющий его личным банкротством действует не в его интересах.

- На что сейчас живёте? - Квартиру на Караванной забрал банк. Живём с женой в съёмной. Правильные люди по чуть-чуть старые долги отдают. Я же в своё время им помог. У меня новые проекты, оливковое масло из Европы, надо вставать. И не надо говорить, что вирус. Вирус закончится, люди останутся. Хотя некоторые поступают не как люди.

В бизнес-тусовке Петербурга об успехах Жукова тоже не слышно. Он вообще перебрался в Таллин и живет далеко не в апартаментах. Но и у него обнаружен конкретный признак живучести - до сих пор хватается за проданный на торгах в 2017 году актив. Но ему мы по эстонскому номеру не дозвонились. Сбрасывает входящие.

- Как вы смотрите на все эту историю? – автор спросил о перспективах у генерального директора компании "Капитал-Инвест" Валентина Рукосуева. Предварительно пришлось его погружать в новый арбитражный иск. - Мои акционеры никакого отношения ко всему этому не имеют. Они купили здание на открытых торгах и законность торгов неоднократно проверялась судами. В том числе по жалобам предыдущих собственников. Все суды постановили - все законно. Просьба больше нас по этому поводу не беспокоить.

Виктор Смирнов и 47news продолжает искать бизнесовые истории, не зависящие от ситуации с коронавирусом