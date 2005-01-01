Компания «О2 Групп», строящая жилой комплекс «Ромашки», подчеркивает: финансовая доступность — ключевой элемент его концепции. В нем соединяются все возможности удобного современного жилья, но решения, материалы и технологии подобраны так, чтобы покупателям не пришлось платить лишнего. В итоге новоселы получают высокое качество жизни даже при ограниченном бюджете.

Программа субсидированной ипотеки от банка ДОМ.РФ со ставкой от 2,9%** распространяется на квартиры в корпусах 4.2 и 4.1 — до окончания их строительства. Она позволяет существенно уменьшить ежемесячные платежи и переплату процентов банку.



Напомним, что ДОМ.РФ стал партнером «О2 Групп» летом 2023 года. В рамках проектного финансирования банк выделили 2 млрд рублей на строительство второй очереди ЖК «Ромашки». А деньги дольщиков до ввода дома в эксплуатацию будут находиться на эскроу-счетах, что обеспечит финансовую гарантию покупателям и сделает ожидание более комфортным.



Также квартиры в корпусах второй очереди можно приобретать по военной ипотеке. Условия займа зависят от вида программы, с которой она будет сочетаться.***