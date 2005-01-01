Кто выбирает квартиры в Мурино?
ПРИГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ
Этот город во Всеволожском районе по праву считается одним из самых активно растущих в Ленобласти: только за прошлый год здесь сдали в эксплуатацию 14 многоквартирных жилых корпусов. Разбираемся, кто именно стремится сюда переехать и почему.
Студенты: первый шаг к независимости
Начиная самостоятельную жизнь, вчерашние школьники готовы, не без помощи родителей, искать и обустраивать личное жилое пространство. Квадратный метр в Петербурге не каждой семье по карману, поэтому многие присматривают вариант в Ленобласти — здесь цены традиционно ниже городских. И Мурино, по данным аналитиков, является одним из наиболее популярных направлений для покупки студенческих студий и однушек.
Молодые профи: на удаленке и не только
Многие начинающие специалисты предпочитают строить карьеру без ежедневных путешествий в центр города и обратно. Комфортная квартира в Мурино становится для них и удобным рабочим местом, и уютным домом, и отправной точкой для приятных прогулок. Ну а тем, кто решает трудиться в офисе, отсюда удобно ездить в город на метро — от станции «Девяткино». А по выходным можно садиться в электричку и отправляться на природу, например, на Карельский перешеек.
Семьи с детьми: забота без хлопот
Правильно организовать жизнь семейства родителям помогает полезное окружение рядом с домом. И готовая инфраструктура — как раз одно из преимуществ Мурино. Здесь работают школы, детские сады и медицинские центры. Регулярно появляются новые социальные объекты. Например, осенью прошлого года впервые приняли детей школа на 1175 человек и большой детский сад. А к концу этого — появится еще один садик на 180 мест с игровыми и спортивными площадками. По количеству продуктовых магазинов, пекарен и кафе, фитнес-клубов и салонов красоты территория не уступает городу. В конце 2023 года здесь открылся большой ТРЦ с фуд-кортом и рестораном.
Инвесторы: выбирая правильный метр
Покупка жилой недвижимости — один из популярных способов вложить свободные средства. Он привлекателен тем, что не требует специальных знаний, в отличие, допустим, от инвестиций в ценные бумаги. Плюс в долгосрочной перспективе стоимость жилья обычно растет, даже если в определенные моменты происходит снижение. Чтобы квадратные метры было легко превратить обратно в рубли, инвесторы покупают квартиры с востребованным расположением, например, в Мурино. А транспортная доступность и развитая инфраструктура делают такой актив ликвидным.
Где искать квартиру?
Независимо от того, какие цели преследует покупатель, ему стоит обратить внимание на ЖК «Ромашки»,* расположенный в Мурино между Охтой и шоссе в Лаврики.
Важный плюс ЖК «Ромашки» — его расположение. До станции метро «Девяткино» отсюда — 20 минут пешком. Рядом с домами есть остановка общественного транспорта, которым можно воспользоваться по пути в подземку. 25 минут в вагоне — и вы уже в центре Петербурга, на «Площади Восстания». Железнодорожная станция Лаврики — всего в 700 метрах от комплекса. Чтобы выехать на КАД, автовладельцам хватит 10 минут.

Любителей отдыха на природе порадует близость парка «Охтинская долина» — он находится недалеко от ЖК «Ромашки». На автомобиле или электричке легко добраться до горнолыжных курортов «Охта Парк» и «Северный Склон».
Внутреннее благоустройство проекта предусматривает озеленение крупномерными деревьями и кустарниками, создание детской площадки и зоны для занятий спортом. Для автомобилистов выделят наземную парковку. За безопасность будут отвечать камеры наблюдения, видео с которых можно вывести в квартиру.
Как сэкономить на покупке?
Компания «О2 Групп», строящая жилой комплекс «Ромашки», подчеркивает: финансовая доступность — ключевой элемент его концепции. В нем соединяются все возможности удобного современного жилья, но решения, материалы и технологии подобраны так, чтобы покупателям не пришлось платить лишнего. В итоге новоселы получают высокое качество жизни даже при ограниченном бюджете.
Программа субсидированной ипотеки от банка ДОМ.РФ со ставкой от 2,9%** распространяется на квартиры в корпусах 4.2 и 4.1 — до окончания их строительства. Она позволяет существенно уменьшить ежемесячные платежи и переплату процентов банку.

Напомним, что ДОМ.РФ стал партнером «О2 Групп» летом 2023 года. В рамках проектного финансирования банк выделили 2 млрд рублей на строительство второй очереди ЖК «Ромашки». А деньги дольщиков до ввода дома в эксплуатацию будут находиться на эскроу-счетах, что обеспечит финансовую гарантию покупателям и сделает ожидание более комфортным.

Также квартиры в корпусах второй очереди можно приобретать по военной ипотеке. Условия займа зависят от вида программы, с которой она будет сочетаться.***
Визуализация входной группы корпуса 4.1 ЖК «Ромашки»
*ЖК «Ромашки» — застройщик ООО «Романтика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф: корпус 4.1, корпус 4.2.

Узнать подробнее об ипотечных программах можно в офисе продаж ЖК «Ромашки».

**АО «Банк ДОМ.РФ», универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года

Семейная ипотека с субсидированной ставкой 2,9%: полная стоимость кредита от 3,01% до 3,25%. Срок кредитования — от 300 до 360 месяцев. С полными условиями предоставления кредита можно ознакомиться здесь.

Ипотека с субсидированной ставкой 2,9% по программе господдержки: полная стоимость кредита от 3,27% до 3,35%. Срок кредитования — от 300 до 360 месяцев. С полными условиями предоставления кредита можно ознакомиться здесь.

***АО «АБ «РОССИЯ», лицензия ЦБ РФ №328 от 29 декабря 1991 года

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Семейная военная ипотека: полная стоимость кредита от 6,259% до 6,472%. Срок кредитования — от 12 до 300 месяцев. С полными условиями предоставления кредита можно ознакомиться здесь.


Реклама, ООО «Романтика», ИНН: 4703132463

Автор: Мария Семенова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Романтика»
Другие источники фотографий: IStock
Дизайнер: Анастасия Гализина

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