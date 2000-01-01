Все мамы и папы знают, что в школе не только учат и воспитывают, но и кормят. Правда, только в том случае, если на карте школьника есть средства. Следить за балансом и вовремя его пополнять — одна из тех задач домашнего менеджмента, которую вполне можно делегировать электронным помощникам.



Разбираемся, как использовать Систему быстрых платежей и интеллектуальный автоплатеж, чтобы обеспечить ребенка горячим питанием в учебном заведении и возможностью перекусить в буфете. Для этого нужен номер карты школьника, доступ в Интернет и аккаунт в Telegram.



За пополнение баланса через СБП можно получить 10-процентный кешбэк на банковский счет.

