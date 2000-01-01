Как легко и быстро настроить автоплатеж за школьную еду и получить кешбэк
Питание — без напоминания
Все мамы и папы знают, что в школе не только учат и воспитывают, но и кормят. Правда, только в том случае, если на карте школьника есть средства. Следить за балансом и вовремя его пополнять — одна из тех задач домашнего менеджмента, которую вполне можно делегировать электронным помощникам.
Разбираемся, как использовать Систему быстрых платежей и интеллектуальный автоплатеж, чтобы обеспечить ребенка горячим питанием в учебном заведении и возможностью перекусить в буфете. Для этого нужен номер карты школьника, доступ в Интернет и аккаунт в Telegram.
За пополнение баланса через СБП можно получить 10-процентный кешбэк на банковский счет.
Номер лицевого счета ребенка родители могут узнать на портале «Петербургское образование», в мобильном приложении «Электронный дневник» и при получении карты школьника в образовательном учреждении (выдается памятка с номером лицевого счета). Также можно обратиться по телефону горячей линии, который нанесен на карту, чтобы узнать номер лицевого счета ребенка.
Да, вы сможете получить 10% от суммы пополнения (но не больше 500 рублей в месяц) с помощью Системы быстрых платежей или Единой карты петербуржца. Акции действуют до конца 2024 года.
Мне рассказывали, что за питание школьника я могу получить кешбэк, правда ли это?
Перед началом пополнения карты школьника нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». Кешбэк в размере 10% от суммы оплаты вернется на тот же банковский счет в течение нескольких дней.
Что для этого надо сделать?
Полные правила акций доступны на сайте privetmir.ru
Зайдите в чат с ботом по ссылке и нажмите кнопку «Начать». Бот вежливо поздоровается с вами и выдаст первую инструкцию: введите номер лицевого счета карты вашего школьника.
1
Если вы его уже вводили, то сможете изменить настройки, а если нет — бот зарегистрирует вас и выдаст сведения по счету. Теперь у вас есть выбор: оплатить горячее питание или буфет.
2
Нужно указать сумму оплаты — не более 2000 рублей. Для удобства под сообщением есть кнопки с суммами, но можно и с клавиатуры ввести. Здесь же вы узнаете, какая компания поставляет еду в школу.
3
В качестве способа оплаты выберите СБП, подтвердите переход по ссылке, затем выберите приложение вашего банка и подтвердите оплату. Нажмите «Оплатить», чтобы платеж ушел на нужный счет.
4
После этого можно привязать счет СБП — тогда вам будут доступны быстрый платеж без подтверждения и отслеживание баланса.
5
Примерно так же надо действовать и при оплате через сайт: нажать «Оплата через СБП» и следовать инструкциям. Для этого даже регистрация не понадобится. Если же вы захотите перейти в Telegram, ссылка на бота всегда доступна в разделе «Оплата».
Но я не могу каждый день проверять, что там на карте! Хочу упростить эту задачу и сделать ее автоматической.
В таком случае удобнее всего принять помощь бота. Когда счет СБП в Telegram уже привязан, вы можете настроить интеллектуальный автоплатеж: составить расписание, указать сумму и контролировать баланс. Если на карте школьника достаточно денег, то автоплатеж не будет срабатывать. Также в память бота «зашиты» каникулы — в эти дни деньги также не спишутся.
Листайте вправо
Для начала включите автоплатеж по кнопке на первом экране привязанного платежа, затем выберите периодичность платежа и сумму пополнения.
1
Возможны два варианта: пополнять, если на карте мало денег, или пополнять баланс так, чтобы там все время была нужная сумма. Можно также попросить бота предлагать автоплатеж, если на карте осталось совсем мало средств, — то есть настроить минимальный баланс.
2
Теперь нужно выбрать, когда автоплатеж не будет работать. Если ваш ребенок учится по субботам, отметьте в календарике только воскресенья. Внесите также все четыре периода каникул (плюс можно выбрать дополнительные для первоклассников).
3
А вот сейчас надо выбрать активную карту для списания средств и нажать кнопку «Сохранить». Теперь в телефоне у вас всегда будет подсказка, когда перевести деньги. И в любой момент все можно изменить. Если вы хотите оплачивать и горячие блюда, и буфет, надо настроить два автоплатежа.