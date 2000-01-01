Как легко и быстро настроить автоплатеж за школьную еду и получить кешбэк
Питание — без напоминания
Все мамы и папы знают, что в школе не только учат и воспитывают, но и кормят. Правда, только в том случае, если на карте школьника есть средства. Следить за балансом и вовремя его пополнять — одна из тех задач домашнего менеджмента, которую вполне можно делегировать электронным помощникам.

Разбираемся, как использовать Систему быстрых платежей и интеллектуальный автоплатеж, чтобы обеспечить ребенка горячим питанием в учебном заведении и возможностью перекусить в буфете. Для этого нужен номер карты школьника, доступ в Интернет и аккаунт в Telegram.

За пополнение баланса через СБП можно получить 10-процентный кешбэк на банковский счет.
Номер лицевого счета ребенка родители могут узнать на портале «Петербургское образование», в мобильном приложении «Электронный дневник» и при получении карты школьника в образовательном учреждении (выдается памятка с номером лицевого счета). Также можно обратиться по телефону горячей линии, который нанесен на карту, чтобы узнать номер лицевого счета ребенка.
Где найти номер карты школьника?
Для того, чтобы пополнять баланс, родителям нужно зайти на сайт Glolime или в чат-бот в Телеграме и выбрать способ оплаты.
Как пополнять баланс?
Да, вы сможете получить 10% от суммы пополнения (но не больше 500 рублей в месяц) с помощью Системы быстрых платежей или Единой карты петербуржца. Акции действуют до конца 2024 года.
Мне рассказывали, что за питание школьника я могу получить кешбэк, правда ли это?
Перед началом пополнения карты школьника нужно предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». Кешбэк в размере 10% от суммы оплаты вернется на тот же банковский счет в течение нескольких дней.
Что для этого надо сделать?
Полные правила акций доступны на сайте privetmir.ru
ЕКП
СБП
И как же использовать Систему быстрых платежей для пополнения?
Пополнять счет через СБП можно и на сайте, и с помощью телеграм-бота.
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Зайдите в чат с ботом по ссылке и нажмите кнопку «Начать». Бот вежливо поздоровается с вами и выдаст первую инструкцию: введите номер лицевого счета карты вашего школьника.
1
Если вы его уже вводили, то сможете изменить настройки, а если нет — бот зарегистрирует вас и выдаст сведения по счету. Теперь у вас есть выбор: оплатить горячее питание или буфет.
2
Нужно указать сумму оплаты — не более 2000 рублей. Для удобства под сообщением есть кнопки с суммами, но можно и с клавиатуры ввести. Здесь же вы узнаете, какая компания поставляет еду в школу.
3
В качестве способа оплаты выберите СБП, подтвердите переход по ссылке, затем выберите приложение вашего банка и подтвердите оплату. Нажмите «Оплатить», чтобы платеж ушел на нужный счет.
4
После этого можно привязать счет СБП — тогда вам будут доступны быстрый платеж без подтверждения и отслеживание баланса.
5
Примерно так же надо действовать и при оплате через сайт: нажать «Оплата через СБП» и следовать инструкциям. Для этого даже регистрация не понадобится. Если же вы захотите перейти в Telegram, ссылка на бота всегда доступна в разделе «Оплата».
Но я не могу каждый день проверять, что там на карте! Хочу упростить эту задачу и сделать ее автоматической.
В таком случае удобнее всего принять помощь бота. Когда счет СБП в Telegram уже привязан, вы можете настроить интеллектуальный автоплатеж: составить расписание, указать сумму и контролировать баланс. Если на карте школьника достаточно денег, то автоплатеж не будет срабатывать. Также в память бота «зашиты» каникулы — в эти дни деньги также не спишутся.
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Для начала включите автоплатеж по кнопке на первом экране привязанного платежа, затем выберите периодичность платежа и сумму пополнения.
1
Возможны два варианта: пополнять, если на карте мало денег, или пополнять баланс так, чтобы там все время была нужная сумма. Можно также попросить бота предлагать автоплатеж, если на карте осталось совсем мало средств, — то есть настроить минимальный баланс.
2
Теперь нужно выбрать, когда автоплатеж не будет работать. Если ваш ребенок учится по субботам, отметьте в календарике только воскресенья. Внесите также все четыре периода каникул (плюс можно выбрать дополнительные для первоклассников).
3
А вот сейчас надо выбрать активную карту для списания средств и нажать кнопку «Сохранить». Теперь в телефоне у вас всегда будет подсказка, когда перевести деньги. И в любой момент все можно изменить.
Если вы хотите оплачивать и горячие блюда, и буфет, надо настроить два автоплатежа.
4
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Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Источники фотографий: IStock
Дизайнер: Анастасия Гализина

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