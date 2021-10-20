Затопило престижные посёлки, известные как "Рай в шалаше" под Сестрорецком. Качественный дренаж местным в свое время обещал приближённый "губернатора 24 часа".

Многочасовой ливень 20 октября затопил улицы статусных посёлков Горская и Александровская - исторического района курортного Сестрорецка. Ливневая канализация не выдержала внушительного количества осадков. К утру поселковые микрорайоны превратились в отдельные островки загородного архипелага. Особенно масштабно расплескалась вода на Приозерной улице в Александровской. Без специальных навыков, присущих пророку Моисею, перейти это море пешим невозможно. Но джипы и грузовики на скоростях выдают такие волны и брызги, что маринист Айвазовский бы залюбовался.

Посёлки по-своему элитны, хотя не так, как по-современному раскрученная Западная Лица или традиционно престижные Репино и Комарово. Самой респектабельной частью считаются коттеджные посёлки "Жемчужина Разлива", "Сказка" и так называемый "12-й квартал". Всё вместе в народе называют "Рай в шалаше". Здесь живут и просто солидные граждане, и мастера культуры. Например, часто видят лидера группы "Сплин" Александра Васильева и Митю Блинова из ансамбля "Марсель". Одно время пресса сватала в эту локацию якобы двоюродную племянницу президента - Веру Путину.

В разговоре с 47news местные коммунальщики недобрым словом поминают 2015 год, когда дороги в посёлке начало строить ООО "Дормет". Речь об улицах Матросская, Жемчужная, Гребная, Рыбацкая и Приозерская - основная транспортная магистраль, связывающая "шалаш" с сестрорецкой цивилизацией. Во время работ компания оставила только одну дренажную канаву вдоль улицы Гребной. Другого стока проект не предусматривал. Компания обещала, что под асфальтом появятся трубы, по которым и будет уходить вода с участков. Но трубы проложены не были. Дошло до того, что некоторые владельцы коттеджей стали самостоятельно врезаться в один-единственный дренаж с помощью шлангов.

По данным "СПАРК Интерфакс" с 2018 года компания "Дормет" официально ликвидирована. Доводить до ума местные дороги выпало "АБЗ-Дорстрой". Эта же компания занимается локальными очистными сооружениями. По планам, очищенные стоки будут поступать с них в Горский ручей. Но они пока не достроены. По последним данным, заработать они смогут в 2024 году.

Кстати, ушедший в забытьё "Дормет" называли компанией близкой к бизнесмену Дмитрию Михальченко, хотя официально он никогда не был в числе совладельцев. Зато одно время этой фирмой владел Дмитрий Торчинский — бизнесмен, приближённый к Михальченко. В октябре 2020 года Мосгорсуд приговорил Торчинского к пяти годам колонии. Его признали виновным в хищении 1,3 млрд рублей, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве. Что до Михальченко, которого называли "губернатор 24 часа", то три года назад его осудили по делу о контрабанде элитного алкоголя.