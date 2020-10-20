"Единая Россия" в тишине согласовала новых замов Дрозденко. Все они настолько неинтересны депутатам, что их даже ни о чём не спрашивали. А на экране был Error.

Новое правительство Ленинградской области решили особо никому не показывать. В среду, 21 октября, в зал заседаний ЗакСа запретили входить журналистам, не имеющим фото- и видеокамеры. В официальном предостережении-анонсе, предваряющем мероприятие, присутствовали слова о пандемии. С учётом того, что из журналистов, не представляющих пропагандистский пул, обычно такие собрания посещает лишь 47news, — это тонко.

Трансляция в этот раз откровенно сообщала, что происходит что-то неправильное. В смысле, на экране постоянно на разных языках мелькало это слово - то error, то "ошибка". Видеопоток обрывался и на сайте парламента, и в группе во "ВКонтакте".

Более-менее чётко удалось услышать предварительное обсуждение. Спикер Сергей Бебенин, как сообщил вице-спикер Дмитрий Пуляевский, заболел, и потому вести это историческое заседание доверили ему. Лидер фракции "Единая Россия" Олег Петров предложил не обсуждать кандидатуры членов нового правительства. Объяснил это тем, что накануне всё, что надо, спросили на фракции. Это тот же Петров, что в прошлый четверг на заседании совета депутатов Выборгского района горячо поддерживал главу администрации Геннадия Орлова и просил его не уходить.

Идея коллективного молчания не понравилась тем, кто ушёл из партии. Александр Матвеев, ровно год назад положивший партбилет, сообщил, что хотел бы задать один вопрос. На многое, уточнил, не претендует, но, если можно — попросил разрешить. Его сосед по столу Сергей Караваев, ушедший из ЕдРа, как только вышел из "Крестов", кажется, с гордостью сообщил, что "ни в каких фракциях не состоит".

- Запретить депутатам задавать вопросы противоречит духу и функциям парламентаризма, - сообщил он.

Сидящий, но не в том смысле, рядом с ними единоросс Олег Зеваков был солидарен.

- Хотел бы поддержать коллег и высказаться. Фракция в зале присутствует не только наша, и я не знаю, о чём говорили другие фракции.

Лидер фракции ЛДПР Андрей Лебедев заметил, что у него и у других либерал-демократов особо вопросов к чиновникам нет, но он "против того, чтобы лишать депутатов слова".

- Все внефракционные - выходцы из "Единой России". Что посеешь, то и пожнёшь, - не без гордости заключил он.

Тут и губернатору дали слово, и он его взял. Он сразу же попросил вне очереди утвердить зама по строительству и ЖКХ Михаила Москвина, которому надо бежать на совещание по проекту "чистая вода", и культурному Владимиру Цою — для участия в похоронах археолога Анатолия Кирпичникова.

Биографию Москвина губернатор зачитывать не стал, потому что "и так его прекрасно знают". Встрял лишь Сергей Караваев, спросивший, в курсе ли Москвин об увеличении этажности ЖСК "Охтинский" в Мурино, и собирается ли решать вопрос с обеспечением местных жителей детсадами и школами.

- В курсе, - был краток Москвин.

Впрочем, добавил что-то, что невозможно было понять. Трансляция начала ломаться и вернулась к потоку только на фразу Пуляевского "за" — 39, "против" — нет.

Про Цоя тоже особо не расписывали, Дрозденко повторил, что все его прекрасно знают. Ему достанется новый комитет — по охране и реставрации памятников, Цой же его и возглавит. Часть функций комитета по туризму отойдут в комитет по культуре и получится новое ведомство. Плюс — комитеты по физкультуре и молодёжной политике. Реагировал ли как-то Цой на представление, было не ясно — трансляция снова оборвалась. Да и камера всё равно была направлена лишь на трибуну с губернатором.

Беспартийный Матвеев задал тот единственный вопрос, что хотел. Не пострадает ли от кадровых перестановок Румболовский парк во Всеволожске? Глава региона пообещал, что с ним всё будет хорошо.

Бывший депутат Цой — единственный из назначаемых — удостоился похвалы коллег. Олег Зеваков пожелал ему удачи, Олег Петров вспомнил его как ученика выборгской школы, эсер Александр Перминов порадовался, что придётся много общаться по работе.

Остальных членов правительства внесли в новую жизнь практически скопом.

К финансовому Роману Маркову вопросов ни у кого не было. Зато он первым из товарищей сказал депутатам важное: "Спасибо". Социальный Николай Емельянов, у которого остались комитет по социальной защите, образованию, здравоохранению, ЗАГС, отреагировал проще: "Служу Ленинградской области". Сельскохозяйственный Олег Малащенко, как уточнил Дрозденко, сдаёт анализы, но повторил мантру: "Биографию зачитывать не буду, вы его прекрасно знаете".

Зама по топливно-энергетическому комплексу и транспорту Сергея Харлашкина Александр Дрозденко всё же представил. Правда, что он о нём говорил, неизвестно, на экране всплыло сообщение "во время загрузки произошла ошибка". Наверное, что-то хорошее, потому что 38 голосов были "за". Он повторил слова Маркова и будто поклонился: "Спасибо".

Последним шёл черёд экономического Дмитрия Ялова. Оказалось, что буквально вчера у него родилась дочь. Александр Дрозденко отметил, что рад появлению многодетных семей в правительстве Ленобласти. Заметим, у Маркова и Цоя по четверо детей, так что Ялову есть, к кому стремиться.

На этом месте картинка и вовсе сменилась словом "Error". Хотел кто-то из технической службы ЗакСа Ленобласти, чтобы было именно так, или это случайно, но вышло символично.

Юлия Гильмшина,

47news