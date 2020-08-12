Чиновник Госстройнадзора Пономарёв и его подчинённая получили полмиллиона в здании ведомства за лояльность при проверке многофункционального центра на проспекте Обуховской Обороны. СК полагает, что таких эпизодов с 2018 года было немало. Упомянутый ранее застройщик апартаментов в другой локации говорит, что в цепочке не участвовал, а все функции по строительству передал генподрядчику, который и общался с госорганами. 47news выяснил, что владелец подрядчика приходится отцом свидетелю по делу.

Как рассказали 47news в СК Петербурга, 13 августа следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу двух сотрудников Госстройнадзора - начальника отдела надзора за специальными видами работ Виталия Пономарёва и начальнику сектора санитарного надзора того же отдела Светланы Соловьёвой. Оба подозреваются в получении взяток от застройщиков за лояльное отношение при проверке объектов капитального строительства.

По версии следствия, посредником при передаче денег была петербурженка Ольга Шелестий. В материалах дела зафиксирован эпизод от 3 августа, когда Пономарёв в здании Госстройнадзора получил 500 тысяч рублей за невыявление нарушений и подписании акта итоговой проверки многофункционального центра на проспекте Обуховской обороны. Сама Шелестий проходит по делу свидетелем, по факту передачи взятки возбуждено другое уголовное дело о посредничестве.

По данным следствия, исходя из результатов оперативно-розыскной деятельности есть основания полагать, что Пономарёв и его соучастники причастны к серии аналогичных эпизодов в период с 2018 года по нынешнее время. К слову, Пономарёв работает в Госстройнадзоре на своей должности с 2010 года.

Ранее сообщалось, что одним из интересантов в цепочке взаимоотношений чиновников с коммерсантами могла быть компания "СК Монолит" - застройщик жилого комплекса на пересечении улиц Крыленко и Дальневосточной. Выяснилось, что "СК Монолит" в 2016 году заключила договор на строительство с ООО "ЗетГрупп". То есть, по факту, дом строила эта компания. Он был сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года. Любопытно, что в материалах дела фигурирует в качестве свидетеля Антон Фалейтор. Он, по всей видимости, приходится сыном Виталию Фалейтору, который, по данным "СПАРК-Интерфакс", является владельцем “ЗетГрупп”. Директор этой компании Семён Тельник, услышав, что ему звонит журналист бросил трубку и больше не отвечал. С отцом и сыном Фалейторами связаться на момент подготовки публикации не удалось.

По словам гендиректора "СК Монолит" Анны Евдокимовой, "ЗетГрупп" выступало генеральным подрядчиком и выполняло в соответствии с договором полный комплекс по строительству и вводу в эксплуатацию объекта.