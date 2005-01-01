Большой плюс системы — в том, что все три сервиса эффективно работают в связке, идеально дополняя друг друга. Показываем на примере.



Анна собралась обновить ассортимент своего шоурума, но местные поставщики не смогли предложить ничего подходящего. Предпринимательница отыскала нужные позиции в США и решила их привезти. С импортом она имела дело впервые. Попробовала погрузиться в тему самостоятельно, но запуталась в терминах и таможенном законодательстве. Поэтому начала с курсов тамо • школы — и узнала, как устроена международная торговля, какие документы понадобятся при поставках и как правильно подобрать код ТН ВЭД.

