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Как наладить поставки
Лайфхаки для импортеров

Изучаем онлайн-сервисы, которые помогают вести международную торговлю.
Предприниматели, работающие с таможенными органами, знают, насколько трудно бывает растаможить товар вовремя. Кажется, что все подписал, предоставил и оплатил, но у инспектора все равно появляются дополнительные вопросы.
А тем, кто только думает начать, международная торговля кажется непосильной задачей из-за огромного количества законов, норм и формулировок.

Когда начинаешь осуществлять зарубежные поставки, вопросов всегда больше, чем ответов. Как заполнить декларацию на товары? Как рассчитать таможенную стоимость? Когда подавать документы для таможни? Тут не обойтись без опытного коуча, который объяснит основы, вовремя даст нужные подсказки и сделает таможенное оформление проще.
Не так давно платежная система «Таможенная карта» запустила такой сервис «тамо» — набор цифровых сервисов, в который входят:
тамо • ОС — операционная система для международной торговли;
тамо • школа — курсы и база знаний по таможенному оформлению;
тамо • эксперт — консультации по таможенным процедурам.
Рассказываем, кому будет полезен тамо, какие проблемы он решит и как поможет предпринимателям развивать бизнес.
01
для новичков
Тамо
школа
Сначала лучше ознакомиться с курсом «Международная торговля. Первые шаги». Это теория — она необходима всем, кто хочет начать внешнеэкономическую деятельность, но еще не понимает, как работать с таможней. Второй курс — это симулятор декларирования, максимально приближенный к настоящей работе. Предприниматель тренируется оформлять декларацию и обучается работе с тамо • ОС.

Создатели тамо знают, что самостоятельно разбираться в международной торговле непросто. Поэтому они сделали все, чтобы начинающим импортерам не пришлось тратить время и учиться на своих ошибках. тамо • школа делает запутанный мир импорта логичным и понятным. В тамо • школе вся информация изложена структурировано и доступно, чтобы предприниматель не растерялся при виде длинных аббревиатур и сложных регламентов таможенных органов. Актуальные законы и условия работы с таможней здесь представлены просто и последовательно.
02
для ПРактиков
Тамо
ос
Сервис, который позволяет поэтапно заполнять документы поставки, предлагает подсказки и подсвечивает ошибки в графах, чтобы не упустить ни одной детали. Его простой и понятный интерфейс освоит даже неопытный пользователь.

тамо • ОС — это уникальная операционная система, где все документы в полном порядке и доступны в любой ситуации — главное, чтобы под рукой был интернет. С этим сервисом предприниматели не потеряют ни одной поставки и смогут ускорить процесс таможенного оформления.
03
для всех
Тамо
эксперт
Эта часть сервиса предлагает консультации квалифицированных специалистов по таможенным процедурам. К экспертам можно обратиться, чтобы уточнить детали оформления, получить рекомендации по спорной ситуации с поставщиком или просто за консультацией. Поддержка доступна для решения как узких вопросов (к примеру, подготовить статистическую таблицу или составить аналитическую справку), так и общих (подать декларацию или оплатить госпошлину).

Как получить максимум от сервисов тамо?

Большой плюс системы — в том, что все три сервиса эффективно работают в связке, идеально дополняя друг друга. Показываем на примере.

Анна собралась обновить ассортимент своего шоурума, но местные поставщики не смогли предложить ничего подходящего. Предпринимательница отыскала нужные позиции в США и решила их привезти. С импортом она имела дело впервые. Попробовала погрузиться в тему самостоятельно, но запуталась в терминах и таможенном законодательстве. Поэтому начала с курсов тамо • школы — и узнала, как устроена международная торговля, какие документы понадобятся при поставках и как правильно подобрать код ТН ВЭД.
Посчитав все пошлины, затраты на страховку и логистику, Анна поняла, что американский рынок ей не подходит. Обратилась к корейским производителям, стала использовать тамо • ОС и вести поставки там. При возникновении сложностей в два клика связывалась с экспертом, который помогал решать трудные вопросы.

Благодаря миру тамо предпринимателям проще выйти на международный рынок и использовать его возможности для развития бизнеса. Этот единый ресурс предоставляет все в одном окне. Никаких потерянных бумаг, просроченных платежей и очередей.
Систему сервисов тамо создала компания «Таможенная карта» — первый оператор таможенных платежей в России, который работает на рынке более 20 лет. Его услугами пользуются транснациональные корпорации, крупные компании и предприниматели. В 2020 году «Таможенная карта» провела ребрендинг, взяла курс на цифровую трансформацию и новый сегмент — малый и средний бизнес. В рамках этого направления появились сервисы тамо, которые помогают небольшим компаниям вести трансграничную торговлю.
Материал подготовлен специально для «Таможенной карты».

Лицензия: Общество с ограниченной ответственностью «Таможенная карта». Рег. №0016 в реестре операторов платежных систем Банка России

Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: stock.adobe.com, unsplash.com
Дизайнер: Ольга Голубева

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