С десяток человек доставлены на допрос по лукавому перемещению земли во Всеволожском районе. Задержан и крайне заметный бизнесмен в эпоху лидера тамбовских, но нашедший себя в современности.

По предварительной информации нашего издания, днем 26 марта в Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу доставили около десятка человек по делу о мошенничестве в особо крупном размере и "легализацию средств преступным путем". Группе вменяют махинации с так называемой "летающей землей" во Всеволожском районе Ленобласти. Пока, в деле фигурирует ущерб на сумму около 190 млн рублей. Как полагает следствие, руководил группой 65-летний предприниматель Олег Снегирев.

47news неоднократно упоминал его в материалах о фиктивном "перемещении" земли (фальсификация сведений о координатах границ участка). Снегирев человек тертый, бэкграунд легко уловить по дому на улице Таврической, где лидер "тамбовских" Барсуков-Кумарин купил квартиру, в которой был зарегистрирован Снегирев.

По предварительным данным, в ГСУ также доставлены жена Снегирева, Татьяна Соколова. По версии следствия, она номинальный владелец его активов. Допрашивают и помощника коммерсанта, Игоря Клещенкова, он занимался оформлением земель. Сегодня с утра оперативники зашли с обыском к нему в дом в коттеджном поселке "Петровское барокко" под Всеволожском.

По данным нашего издания, фабула примерно такая: в конце 1990-х предприниматель Юрий Бакши получил 30 гектар земли в Колтушском поселении под разведение кроликов, но не сложилось. В дальнейшем участок попал в зону пролегания газопровода "Северный поток" и на него было наложено обременение - стоимость стала ничтожной (владеть можно, что-либо делать нельзя). Затем землю приобрело ЗАО "Выборгское", о котором мы тоже неоднократно писали.

30 гектар были размежеваны на участки в 5 и 25 гектар. Первый, путем подложных изменений в кадастре, "пересадили" на участок около у кольцевой перед заездом в деревню Янино. Остальные 25 Га с категорией "земли сельхозназначения" перелетели в лесной массив в районе станции Мяглово Заневского поселения. При этом нужно понимать, это земли федерального лесного фонда. Как говорят, наделы были оформлены на доверенных лиц Снегирева.

Как правило, по уже классической схеме, в дальнейшем земля сельхозназначения переводится в землю под индивидуальное жилое строительство и становится в десятки и сотни раз дороже. По словам опрошенных специалистов, рыночная стоимость вновь образованных участков может составлять более 3 млрд рублей.

По версии следствия, реализовать землю группа не успела. На ситуацию обратила внимание администрация Всеволожского района и подала в суд. На наделы был наложен запрет регистрационных действий. Но по предварительным данным, 5 га в Янино он не коснулся: пока бумаги шли из суда его якобы размежевали на пять кусков по гектару. Суд в гражданском процессе продолжается.

Напомним, Олег Снегирёв не раз упоминался в текстах 47news о махинациях с землёй во Всеволожском районе. В частности, мы рассказывали, что в том числе его участки фигурировали в уголовном деле руководства Кадастровой палаты. Также мы говорили о нём как об удачливом человеке. Ему же экс-глава администрации Всеволожского района Владимир Драчёв разрешил выкупить 1,4 Га земли под Кудрово за 14 тысяч рублей. А летом 2019 года "Всеволожская инвестиционно-строительная компания" Олега Снегирева поставила в тупик две сотни семей, купивших таунхаусы в деревне Кальтино.