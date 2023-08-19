Милиционеры из Белоруссии оказались лучшими стрелками в МВД-УФСИН-Спецназ-комьюнити. Было громко, но глава Петербурга решил не беречь уши.

В стрелковом клубе "Невский", что под Левашово, 21 августа между собой выясняли отношения те, кого принято уравнивать словом "силовики". Сам спор назывался командная дуэль, а дуэлянтов было восемь мужских команд и пара женских.

Тяга к винтовкам, автоматам и пистолетам, а также умение классно из них бить по мишеням- не единственное, что приводило к какому-то общему знаменателю участников турнира. Редкий рукав и каску не украшал шеврон с позывным. Учитывая, что ребята собрались меткие, то и прозвища, можно предположить, они получали не по случайному наитию. Тут были Псих, Камаз, Чили, Дед. То и дело искали какого-то Черномора. Видимо, дядьку. Группой держались бородатые ребята с нашивками "Спец-полк А.А. Кадырова". Милитари-детина в панаме-афганке с флагом Белоруссии анонсировал другу в трубку мобильника: "Будет громко и эффектно". Одним словом, страшный сон пацифиста.

Дуэлянты с ужасными псевдонимами оказались вполне себе добрыми внутри. Бойцы спецотрядов с дистиллированным детским азартом сопереживали и промахам своих товарищей и удачным выстрелам соперников. Как правило, свой восторг и обиду они укладывали в несколько непечатных слов, но никто и не обещал быть буддийским монахом. А если кратко, то стрелку сначала надо было три-четыре раза перевернуть огромную покрышку от самосвала. После этого вбежать на верхотуру и с неё, на сбитом дыхании и с дрожащими руками, поразить далёкие и близкие мишени из разного вида оружия. Финалил всё контрольный выстрел снайпера по прозвищу Неваляшка. Его поставили в полукилометре от огневой позиции.

Команды разбирались друг с другом довольно споро. В первой же дуэли четвёрка из отряда спецназначения нижегородского УФСИН "Берсерк" за одну минуту взяла верх над петербургским квартетом "Невский". Так получилось, что у первого номера "Невского" во время борьбы с колесом-гигантом выпал пистолет — а это автоматом дисквалификация.

Корреспондент 47news поздравил гостей с Волги с быстрой победой, а заодно спросил у бойца: "А зачем уфсиновцу стрелять из снайперской винтовки?". Ответ и хореография заставили задуматься. "Мушка ходуном ходит. Колесо — такой тяжёлый фактор. Они нас чисто на физухе делать будут", - нижегородец размахивал руками, демонстрируя, как именно у него ходуном ходила мушка.

Ситуация повторилась с бойцами отряда "Гром" - всё-таки у него в анамнезе служба по контролю наркотиков. "Колесо — жидкое, как я не знаю, ты его берёшь, а оно натурально проваливается, его и не зацепишь ничем", - по-инопланетному ответил на рядовой вопрос 47news "громовец".

Тут до журналиста стало доходить, что участники стрелковой дуэли по большому счёту ничего не слышат из-за того, что их уши берегут беруши. На своей азартной стрелковой волне они общаются короткими морфемными очередями, добавляя красок жестами. С таким же успехом участников турнира можно было спрашивать про гибель автоматической станции "Луна-25" или перспективы Черноморской зерновой инициативы. Они бы всё равно рассказывали про тяжеленное колесо и дрожащие при стрельбе руки.

В итоге "Гром" уступил "Неве-1". "Вообще не пошла стрельба..." - резюмировал выступление громовец Псих. Зато "Неву-2" выбила сборная отряда "Тайфун" ФСИН России по Петербургу и Ленобласти. За "Тайфун" ураганили Старый, Вася-Байкал, Чёрный и Гарик-Горыныч. Команда белорусского МВД "Алмаз" разобралась не без труда, перестреляла и перекатала ещё одних петербуржцев — из "Невского рубежа". По трибунам неслось: "Красавчик", "Ниже бери", "Барабан проверь", "Сейчас патроны слетят", "Да там прицел коллиматорный". "Спокойно, вы и так на круг у них ведёте".

На фоне милитари-мужчин выделялись женские коллективы. Их и было то два. Один — от клуба "Невский". Второй - от Военной академии связи имени Будёного. Они тоже были хаки и с оружием, но всё же.

Памятуя об антишумовом барьере, корреспондент жестом показал участнице с винтовкой на ногти и изобразил нажатие курка. Девушки-стрелки были при маникюре. В ответ она помахала тактильными перчатками.

К финальной стрельбе в СКК "Невский" подъехал губернатор Петербурга Александр Беглов. На полигон в Левашово он завернул из детского лагеря "Дружный", где пообещал мариупольским ребятам рюкзаки со школьными принадлежностями. Видеть Александра Дмитриевича среди Психов и Горыночей было непривычно. Не хватало застрельной кинофразы с известным отзывом: "Ты как здесь оказался, Саид?". Но всё оказалось проще, турнир и называется Кубок губернатора Санкт-Петербурга.

В отличие от непосредственных участников стрельб, глава Петербурга проигнорировал такую принадлежность, как беруши. Диктор периодически напоминал о целесообразности защиты органов слуха специальными шумоподавляющими затычками, но петербургская администрация приняла решение держать ухо востро. Это было не долго. Белорусские милиционеры довольно быстро перестреляли в финальной битве нижегородских "Берсерков". Особенно меток был белорус с позывным Свят.

А вот стрельбы за третье место не вышло. Команда "Нева-1" решила сняться с этой дуэли, так как ещё в первом туре одного из её представителей знатно придавило колесом. "Какое ещё третье место?", - выдохнули и отмахнулись стрелки из "Невы-1" на уточняющий вопрос главного судьи. Таким образом, бронза автоматически досталась уфсиновцам из "Тайфуна".