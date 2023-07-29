Самого юморного гангстера Петербурга арестовали из-за владельца крупной компании "ГК "Монолит", обвиненного в заказе конкурента. Пока бизнесмен решает проблемы, его недоразумение троллит ФСБ. Силовики не унывают.

Под идейно безупречный хит "Не боюсь я – бог с русскими" петербуржец с опасной репутацией спел органам привет: "Меня ищет ФСБ! Не видел! СК? Не слышал!". (Незадолго до этого он сбежал от задержания).

По информации 47news, эта шутка имеет отношение к известному событию на строительном рынке Петербурга.

В конце июля Куйбышевский районный суд Петербурга завернул отмену уголовного дела следствием Приморского района в отношении владельца крупной строительной группы компаний "Монолит" Игоря Константинова.

Ранее адвокаты бизнесмена обжаловали обвинение в Горсуде, сама же эпопея привлечения Константинова – задорных отказов в возбуждении дела, задержаний и объявления в международный розыск - описана "Фонтанкой". Есть и версия о подставе самого предпринимателя.

Лютое нападение на директора "ГК Беатон" случилось в начале 2020 года в Приморском районе. Его лупили арматурой по голове, а ему повезло. Организатора, связанного контрактами с ГК "Монолит", и двоих исполнителей осудили весной 2021-го. Сегодня следствие видит заказчиком Игоря Константинова.

Оперативные службы считают, что обнулять обвинения бизнесмену помогал его знакомый – Роман Шишков.

Слева – Шишков (находится под арестом), справа Константинов (объявлен в международный розыск)

Оптимизм Шишкова вырос на ресурсе.

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Голос, похожий на Шишкова передает на телефон, похожий на Константинова.

ГК "Монолит" даже подарил ему квартиру за то, что он всегда волновался за Константинова. (Отражено в допросе адвоката Игоря Константинова, копия имеется).

Роман нуждается в рекламе.

Родившись в Крыму, отсидев по малолетке, он нырнул в Петербург 90-х, где забавлял зевак игрой в наперстки. Затем примкнул к бригаде ныне забытого Змея и прочно сел на 15 лет за похищение человека, вымогательство и так далее. Вернулся на Неву в 2016 году. В начале 2018-го попадает в розыск Интерпола за похищение и убийство коммерсанта Жемчужникова в Праге. "Преступление совершено мафиозным способом", - сообщает комиссар Чехии в ГУ МВД (документ у редакции).

Шишков не захотел общаться с уголовным розыском по поводу деликатной помощи Константинову. Силовики занялись его прошлым, подталкивая к лояльности. Шишков рванул в Крым, откуда, собственно, и записывал задорные ролики, пересылая их знакомым. Музыкальные хайпы дошли до адресатов. С ним реально встретились.

Шишков после задержания

Из Романа вынули паспорт на чужое имя, а из его телефонов щекотливые смс на мобильный номер Константинова, касающиеся прекращения преследования по избиению соперника по бизнесу.

Видна часть постановления о невиновности Игоря Константинова

К лету этого года Шишкова арестовали за посредничество во взятке в сторону следствия того же Приморского района. Владелец ГК "Монолит" Игорь Константинов успел вылететь в Турцию.