Самого юморного гангстера Петербурга арестовали из-за владельца крупной компании "ГК "Монолит", обвиненного в заказе конкурента. Пока бизнесмен решает проблемы, его недоразумение троллит ФСБ. Силовики не унывают.
Под идейно безупречный хит "Не боюсь я – бог с русскими" петербуржец с опасной репутацией спел органам привет: "Меня ищет ФСБ! Не видел! СК? Не слышал!". (Незадолго до этого он сбежал от задержания).
По информации 47news, эта шутка имеет отношение к известному событию на строительном рынке Петербурга.
В конце июля Куйбышевский районный суд Петербурга завернул отмену уголовного дела следствием Приморского района в отношении владельца крупной строительной группы компаний "Монолит" Игоря Константинова.
Ранее адвокаты бизнесмена обжаловали обвинение в Горсуде, сама же эпопея привлечения Константинова – задорных отказов в возбуждении дела, задержаний и объявления в международный розыск - описана "Фонтанкой". Есть и версия о подставе самого предпринимателя.
Лютое нападение на директора "ГК Беатон" случилось в начале 2020 года в Приморском районе. Его лупили арматурой по голове, а ему повезло. Организатора, связанного контрактами с ГК "Монолит", и двоих исполнителей осудили весной 2021-го. Сегодня следствие видит заказчиком Игоря Константинова.
Оперативные службы считают, что обнулять обвинения бизнесмену помогал его знакомый – Роман Шишков.
Слева – Шишков (находится под арестом), справа Константинов (объявлен в международный розыск)
Оптимизм Шишкова вырос на ресурсе.
Голос, похожий на Шишкова передает на телефон, похожий на Константинова.
ГК "Монолит" даже подарил ему квартиру за то, что он всегда волновался за Константинова. (Отражено в допросе адвоката Игоря Константинова, копия имеется).
Роман нуждается в рекламе.
Родившись в Крыму, отсидев по малолетке, он нырнул в Петербург 90-х, где забавлял зевак игрой в наперстки. Затем примкнул к бригаде ныне забытого Змея и прочно сел на 15 лет за похищение человека, вымогательство и так далее. Вернулся на Неву в 2016 году. В начале 2018-го попадает в розыск Интерпола за похищение и убийство коммерсанта Жемчужникова в Праге. "Преступление совершено мафиозным способом", - сообщает комиссар Чехии в ГУ МВД (документ у редакции).
Шишков не захотел общаться с уголовным розыском по поводу деликатной помощи Константинову. Силовики занялись его прошлым, подталкивая к лояльности. Шишков рванул в Крым, откуда, собственно, и записывал задорные ролики, пересылая их знакомым. Музыкальные хайпы дошли до адресатов. С ним реально встретились.
Из Романа вынули паспорт на чужое имя, а из его телефонов щекотливые смс на мобильный номер Константинова, касающиеся прекращения преследования по избиению соперника по бизнесу.
Видна часть постановления о невиновности Игоря Константинова
К лету этого года Шишкова арестовали за посредничество во взятке в сторону следствия того же Приморского района. Владелец ГК "Монолит" Игорь Константинов успел вылететь в Турцию.