Уголовный розыск вернул родителям несравненную Шафаг, похищенную в Петербурге. В Тихвинский район Ленобласти девушку увёз возлюбленный с приятелями в чёрных масках. Она не против брачных игр, но забавы отнимают силы у других.

Как стало известно 47news, к вечеру 22 апреля в Тихвине сотрудниками уголовного розыска полицейского главка был найден автомобиль с 26-летней Шафаг и 28-летним Шахнуром в салоне. Оба родом из Азербайджана. Как сообщала "Фонтанка", днём с полицией связался брат девушки. Он рассказал, что на улице Тельмана в Петербурге трое в чёрных медицинских масках затолкали в "Мазду" его 26-летнюю сестру и скрылись. Кстати, авто с пленницей уехало в сопровождении "Жигулей" - в него запрыгнули двое из похитителей.

При задержании подозреваемых девушка сообщила полицейским, что была вовсе не против вояжа. Молодой человек заявил, что похищать невесту - восточная традиция. Отметим, что родители Шафаг этой позиции не разделяют.

Заодно выяснилось, что в конце февраля барышню уже похищали, и родственники были не в восторге - обратились в полицию. В тот раз путешествие закончилось в Кировске Ленинградской области и с тем же результатом.

Любопытно, что на своей странице ВКонтакте парень указывает, что отучился в петербургском Университете МВД. Потом его штрафовали за нарушение правил пребывания на территории России.

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Как рассказали 47news в полицейском главке, при всём уважении к традициям гор и "любви к приключениям Шурика" (это цитата), поиск в таких случаях затратное по времени и силам мероприятие. В результате угрозы нет, а ресурс тратится вхолостую.

Насколько известно 47news, Следственный комитет Невского района Петербурга раздумывает сейчас над возбуждением уголовного дела за похищение человека. Последнее вряд ли получится - в этой истории умысел был направлен совсем на другое.

Что касается реакции ГУ МВД на эмоциональные происшествия с представителями восточных стран, то ранее был уже ряд публикаций, где полиция достаточно агрессивно реагировала, то на стрельбу из автомата в окно, то на приготовление барана.