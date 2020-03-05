В Смольном наконец-то нашли вариант запуска мусорной реформы. Беглов решил - всё будет в руках города, но работать позовут коммерсантов.

На следующей неделе в Смольном планируется собрать совещание на тему обращения с отходами в Петербурге и Ленобласти. Ожидается, что в нём примут участие профильные комитеты двух регионов. С высокой долей вероятности город анонсирует свои планы по запуску мусорного регоператора. Как рассказали 47news в аппарате губернатора Александра Беглова, недавно вице-губернатор по ЖКХ Николай Бондаренко докладывал градоначальнику о том, что найдена модель, которая позволит решить этот проблемный вопрос.

Для понимания базы предложенного варианта стоит отметить генеральное направление, выбранное Петербургом - регоператором должно стать госпредприятие. Это, скорее, нетривиальное решение, поскольку в России вектор отрасли всё же склоняется к тому, что регоператорами становятся коммерческие компании. Если в них и есть доля региона, то она незначительна. Так, например, дела обстоят в "Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области". В Московской области это и вовсе несколько коммерческих предприятий. Тягу к контролю отрасли властями чиновники склонны относить к особенностям мировосприятия Беглова. Он, как известно, практически всю жизнь проработал внутри госмашины.

Кандидат на роль городского регоператора есть. Это государственное унитарное предприятие "Завод по механизированной переработке бытовых отходов" (ГУП МПБО-2) с площадками в Янино и на Волхонке. Но дела у этого некогда советского гранда сейчас идут из рук вон плохо. Нет ни достаточных технологических возможностей, ни человеческих ресурсов. При этом МПБО-2 даже выиграл конкурс на обслуживание севера города, но к работе не приступил. По словам чиновников, если сегодня предприятие стало бы исполнять функции регоператора, затея привела бы к хаосу.

Но в предлагаемой модели именно МПБО-2 задумано сделать регоператором. А для работы ГУП привлечёт крупных игроков. Предполагается, что на севере города им может стать АО "Автопарк № 6 "Спецтранс", а на юге “Автопарк №1 “Спецтранс”. И первая, и вторая компании исторически обитают в этих локациях. Таким образом, и регоператор будет государственный, и работа по обращению с отходами не встанет, полагают в Смольном.

Здесь стоит заметить, почему Петербург так тяжело заходит в мусорную реформу. Город просто опасается открывать конкурс на место регоператора. Ещё в конце 2017-го Смольный объявил два конкурса на южную и северную части. Предполагалось, что подрядчики, примерно за 40 млрд каждый, будут в течение 10 лет отвечать за вывоз, размещение и утилизацию мусора. Комиссия решила не множить сущности, и оба контракта отдала МПБО-2. Обе процедуры были оспорены. И ситуация замерла. Не подействовали даже публичные рекомендации Владимира Путина

С тех же пор у крупных игроков есть, скажем так, недоверие к власти в части честной игры. Как говорят, у коммерсантов опасения в следующем - если они не станут торпедировать в судах выбор МПБО, то после им либо помашут ручкой и выберут в подрядчики, к примеру, москвичей, либо навяжут кабальные условия. Чтобы преодолеть этот барьер, чиновники предлагают на этом берегу оформить взаимоотношения через механизм агентского договора. Он будет своего рода гарантией. Другое дело, что МПБО-2 в принципе вызывает опасения в качестве надёжного контрагента. Но, исходя из здравого смысла, город может влить в него финансирование из казны.

Совладелец и директор "Автопарк № 6 "Спецтранс" Сергей Глухов относится к идее с осторожным оптимизмом.

- К МПБО, конечно, есть вопросы. Но если предложат, мы готовы работать и знаем как. Тем более, у нас есть исчерпывающая база мусорообразователей, сами всё ножками исходили, - отметил бизнесмен.

С владельцем “Автопарка №1 “Спецтранс” Анатолием Язевым на момент подготовки публикации связаться не удалось. Но услышать его мнение было бы любопытно.

Председатель комитета по благоустройству правительства Петербурга Сергей Малинин не подтвердил, но и не опроверг обсуждение вышеуказанной модели.

- Возможны разные варианты, но о деталях говорить пока рано, - коротко ответил он.

По словам собеседников в правительстве Ленобласти, запуск регоператора в городе серьёзно облегчит жизнь. “Станет понятно кто, сколько и куда везёт в Ленобласть. Нам уже равно, как именно Петербург зайдёт в реформу, лишь бы сдвинулась история с мёртвой точки. До этого мы наблюдали абсолютную статичность”, - отметил один из чиновников. Тут можно отметить, что 5 марта прошло заседание координационного совета Петербурга и Ленобласти. Обращение с отходами в повестке обошли.

К слову, есть мнение, что помимо запуска регоператора, Смольный задумался над вариантами мусоросжигания, что запрещено на территории Петербурга. По словам сотрудников Смольного, вице-губернатор Николай Бондаренко и зампред комитета по благоустройству Кирилл Пащенко сейчас находятся в Голландии, где осматривают подобное предприятие. Но как в Голландии вряд ли получится.

Виктор Смирнов,

47news